崔天凯发表辞别信 继任是谁引关注

中国驻美大使崔天凯发表离任前致全美侨胞的辞别信。信中指出当前中美关系正处在关键十字路口，他呼吁在美侨胞继续做中美关系健康稳定发展的坚定促进者和积极贡献者。今年4月《华尔街日报》曾引述美国知情官员的消息称，中国政府将任命经验丰富的外交官秦刚接替崔天凯，担任下一任驻美大使。
（德国之声中文网）2013年4月，崔天凯接替回国复任中国外交部副部长的张业遂，开始担任第十任中国驻美国特命全权大使。今天（6月22日）他在中国驻美大使馆官方网页上发表辞别信并宣布近日即将离任回国。他在信中写道：“这是我外交生涯中最长的一次驻外任期，让我经历了很多具有历史意义的事件，结识了很多热情友好的朋友，也给我留下了很多终身难忘的记忆。”
崔天凯在辞别信中指出，“当前中美关系正处在关键十字路口，美国对华政策正经历新一轮重构，面临在对话合作和对抗冲突之间作出选择”。他呼吁在美侨胞，“希望你们从捍卫自身在美生存和发展权益出发，从维护中美两国人民的根本利益出发，从促进世界的和平稳定和繁荣出发，继续做中美关系健康稳定发展的坚定促进者和积极贡献者”。
崔天凯担任驻美大使的任期与特朗普担任美国总统的任期出现交叉重叠。特朗普任期内，中美关系降至冰点。与在这一时期中国不断涌现出来的“战狼式”外交关相比，崔天凯态度相对温和，延续了“不折腾”的作风，在特朗普任内苦苦支撑两国关系。
中国人民大学国际关系问题专家时殷弘在接受《南华早报》采访时评价说，虽然最近几年美中关系恶化，崔天凯作为驻美大使的作用受到限制，但是他在两国关系中依旧发挥了重要且积极的作用。时殷弘说：“崔天凯同美国之间保持了良好的对话，并在中美关系中发挥了重要和积极的作用，但是这只是发生在新冠疫情爆发前以及拜登政府对中国采取全面对抗路线之前。”他补充说，环境的恶化已经消除了崔天凯和美国官员接触的机会。
时殷弘对《南华早报》表示：“崔天凯在这段困难时期尽力与美国智库和媒体保持沟通，不断呼吁中美两国缓和紧张关系，也就是说，他在极其困难的情况下仍然坚持做自己能做的事情，但改善的效果非常有限。”
美国全国商会(U.S. Chamber of Commerce)负责国际事务的薄迈伦(Myron Brilliant)曾评价说，即使在美国对中国态度日趋强硬的情况下，崔天凯也在美国政界建立了关系。他举例说，在美中贸易战最激烈的时候，崔天凯利用他与时任总统特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)的关系，帮助两国在2020年初达成“第一阶段”贸易协议。崔天凯还通过接受美国电视节目采访的方式向美国观众传达中国的信息。
随着崔天凯即将离任，谁将接替他成为中国新一任驻美大使的问题也再次引起外界关注。今年4月，美国《华尔街日报》曾报道称，美国知情官员透露，中国政府计划任命经验丰富的外交官秦刚担任下一任驻美大使。当时中美两国官方均未对这一消息做出回应。
《华尔街日报》的报道称， 若秦刚被任命为驻美大使，则将显示出中国领导层希望有一位专业技巧娴熟的外交官来帮助恢复美中高级别定期会晤。
文章对秦刚的描述是“风度翩翩，在外界看来是一位擅于把握分寸的职业外交官，不同于国际社会印象中那种犹如斗志昂扬的战士般的中国外交官形象”。
新加坡《联合早报》今年4月发表的一篇分析性文章中指出，驻美大使在中国外交官员序列中历来占据重要地位，如前外长李肇星和现任中共政治局委员、中央外事办主任杨洁篪都曾担任驻美大使。“如果秦刚能够出任这一要职，他将拥有更为光明的政治前景”。
今天在中国外交部新闻例会上，有记者提问，中国驻美大使崔天凯已经宣布他即将离任，请问谁会接替他的职位？外交部发言人赵立坚回答说：“目前我还没有授权可以发布的消息。”
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