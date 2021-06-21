崔天凯发表辞别信 继任是谁引关注

（德国之声中文网）2013年4月，崔天凯接替回国复任中国外交部副部长的张业遂，开始担任第十任中国驻美国特命全权大使。今天（6月22日）他在中国驻美大使馆官方网页上发表辞别信并宣布近日即将离任回国。他在信中写道：“这是我外交生涯中最长的一次驻外任期，让我经历了很多具有历史意义的事件，结识了很多热情友好的朋友，也给我留下了很多终身难忘的记忆。”

崔天凯在辞别信中指出，“当前中美关系正处在关键十字路口，美国对华政策正经历新一轮重构，面临在对话合作和对抗冲突之间作出选择”。他呼吁在美侨胞，“希望你们从捍卫自身在美生存和发展权益出发，从维护中美两国人民的根本利益出发，从促进世界的和平稳定和繁荣出发，继续做中美关系健康稳定发展的坚定促进者和积极贡献者”。

崔天凯担任驻美大使的任期与特朗普担任美国总统的任期出现交叉重叠。特朗普任期内，中美关系降至冰点。与在这一时期中国不断涌现出来的“战狼式”外交关相比，崔天凯态度相对温和，延续了“不折腾”的作风，在特朗普任内苦苦支撑两国关系。

中国人民大学国际关系问题专家时殷弘在接受《南华早报》采访时评价说，虽然最近几年美中关系恶化，崔天凯作为驻美大使的作用受到限制，但是他在两国关系中依旧发挥了重要且积极的作用。时殷弘说：“崔天凯同美国之间保持了良好的对话，并在中美关系中发挥了重要和积极的作用，但是这只是发生在新冠疫情爆发前以及拜登政府对中国采取全面对抗路线之前。”他补充说，环境的恶化已经消除了崔天凯和美国官员接触的机会。

时殷弘对《南华早报》表示：“崔天凯在这段困难时期尽力与美国智库和媒体保持沟通，不断呼吁中美两国缓和紧张关系，也就是说，他在极其困难的情况下仍然坚持做自己能做的事情，但改善的效果非常有限。”

美国全国商会(U.S. Chamber of Commerce)负责国际事务的薄迈伦(Myron Brilliant)曾评价说，即使在美国对中国态度日趋强硬的情况下，崔天凯也在美国政界建立了关系。他举例说，在美中贸易战最激烈的时候，崔天凯利用他与时任总统特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)的关系，帮助两国在2020年初达成“第一阶段”贸易协议。崔天凯还通过接受美国电视节目采访的方式向美国观众传达中国的信息。

随着崔天凯即将离任，谁将接替他成为中国新一任驻美大使的问题也再次引起外界关注。今年4月，美国《华尔街日报》曾报道称，美国知情官员透露，中国政府计划任命经验丰富的外交官秦刚担任下一任驻美大使。当时中美两国官方均未对这一消息做出回应。

《华尔街日报》的报道称， 若秦刚被任命为驻美大使，则将显示出中国领导层希望有一位专业技巧娴熟的外交官来帮助恢复美中高级别定期会晤。

文章对秦刚的描述是“风度翩翩，在外界看来是一位擅于把握分寸的职业外交官，不同于国际社会印象中那种犹如斗志昂扬的战士般的中国外交官形象”。

新加坡《联合早报》今年4月发表的一篇分析性文章中指出，驻美大使在中国外交官员序列中历来占据重要地位，如前外长李肇星和现任中共政治局委员、中央外事办主任杨洁篪都曾担任驻美大使。“如果秦刚能够出任这一要职，他将拥有更为光明的政治前景”。

今天在中国外交部新闻例会上，有记者提问，中国驻美大使崔天凯已经宣布他即将离任，请问谁会接替他的职位？外交部发言人赵立坚回答说：“目前我还没有授权可以发布的消息。”

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



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