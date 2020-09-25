崔天凯：中美经历建交以来罕见的严重困难

(德国之声中文网) 中国驻美大使崔天凯10月1日在中国国庆的中秋招待会上，透过视频发表演说，表示中美关系正在经历建交41年来罕见的严重困难，并强调两国应该立即让双边关系重回正确的道路。

崔天凯在谈话中强调，中国坚决反对「新冷战」与「脱钩」，并指北京推动中美关系「健康稳定发展」的初心从未改变。他说，有些人企图否定两国关系发展的成果，并鼓动中美「脱钩」，挑起意识形态对抗与「新冷战」。

崔天凯说：「这些作法严重伤害两国人民的利益。中国始终本着善意及诚意发展对美关系，推动两国走上『不冲突不对抗』丶『相互尊重』及『合作双赢』的正确轨道。」

崔天凯还提到，在全球挑战下没有国家可「独善其身」，大国竞争的工具箱中亦没有答案。他警告：「沉迷冷战思维和意识形态对抗没有出路，只有加强国际协调合作丶改革和完善国际治理才是正道。」

美教育部长批中国「杀害百万女婴」

在崔天凯承认中美关系陷入41年来罕见的困难之际，美国教育部长对中国的批评再次凸显两国理念的分歧。美国教育部长德沃斯 (Betsy DeVos) 在10月1日出席联合国纪念北京世界妇女大会25周年的视频会议时，指控中国残酷的计划生育政策杀害了数百万女婴。德沃斯说：「自从1995年以来，中国共产党在联合国的支持下，透过大规模的人口控制政策杀害了上百万的女婴。」

中国与联合国都并未针对德沃斯的指控做出回应。不过习近平在会议中承诺贡献1000万美元给专门推动性别平等与强化妇女权益的联合国妇女署。他表示，在全球试图从新冠疫情中振作起来之际，各国应该消除针对妇女的偏见丶歧视丶暴力，让性别平等真正成为全社会共同遵循的行为规范和价值标准。

特朗普继续抨击中国

美国教育部长德沃斯 (Betsy DeVos) 在10月1日出席联合国纪念北京世界妇女大会25周年的视频会议时，指控中国残酷的计划生育政策杀害了数百万女婴。

美国总统特朗普在竞选连任时，也不断地将批判中国作为选战主轴。中美两国在过去几年於贸易丶科技丶国家安全丶人权与新冠疫情等多个议题上都出现分歧，导致两国的争端不断升级。

美国总统特朗普上周在联合国大会的演说中，要求中国为「新冠病毒散播全球」这件事负起责任，但中国国家主席习近平则呼吁全球加强合作对抗全球新冠疫情。他当时说：「中国无意跟任何国家打冷战热战，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。」

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)

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