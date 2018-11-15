峰会在即 英欧就关系愿景达成一致

（德国之声中文网）英国首相梅告诉布鲁塞尔的记者们，本周六，她将再度来到这里。周三，梅首相同欧委会主席容克会晤两小时，内容主要是针对英国退出欧盟后的未来双边关系。周四午间，据德新社报道，伦敦与布鲁塞尔就一项针对未来关系的政治声明草案达成一致。

特别峰会召开在即，伦敦和布鲁塞尔的日程安排非常紧促。声明草案陈述了诸多要点，比如，建构不征收海关税的"自贸区"，以及致力于在金融服务、航空、能源、渔业、防务或打击刑事犯罪等领域达成协议。

按预定时间表，周四晚些时候一份内容完整的声明草案文本将会出炉，以便能在峰会前交由各国政府审议。周五，各国元首和政府首脑的欧洲问题顾问在布鲁塞尔开会，拟定所计划的峰会声明。厚达585页的退盟协定已于上周公布。

在英国，该协定导致梅首相内阁多名成员辞职以及国会内的抗议。留在内阁中的退欧强硬派人士要求梅对该协议做追加谈判。《每日电讯报》报道说，英外交大臣亨特警告梅首相不要让英国掉入陷阱。

没人愿重新谈判

现在，西班牙要求修改退盟协议中涉及直布罗陀问题的条款，更在欧盟内造成更多不满。

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马德里坚持有权经由与伦敦的双边对话谈判直布罗陀的未来。桑切斯首相周三再度威胁会对英国退盟协议使用否决权。

这一威胁在其它欧盟成员国那里引发不满。一致的声音是：没人愿意重新谈判。一欧盟外交官在布鲁塞尔表示，一旦重开谈判，"整个英国退盟协议便成碎片"。伦敦也在直布罗陀问题上特意表现强硬：梅首相在英国国会辩论发言时表示，"涉及对直布罗陀、它的人民和它的经济的支持，我们绝对坚定不移"。她称，退盟协议也必须适用于直布罗陀。

在周三晚间的电话中，桑切斯和梅再度强调了各自的立场未有任何改变。

不信任投票是可能的

德国总理默克尔也没有解决这一问题的新主意。不过，她在联邦议院表示，她希望能在本周日前找到解决办法。默克尔代表联邦政府表示，德国愿意批准英国退盟协议。

周三晚间，爱尔兰国会中的多数议员表示支持所达成的退盟协议草案。 158名议员中投反对票的不到10人。

然而，即使周日峰会上能达成一致，英国退盟的未来依旧难料。协议必须经由英国国会批准。数天来，该协议的反对者们在国会内紧锣密鼓联络议员，以获得足够票数，对首相提出不信任议案。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）