峰会前的橄榄枝? 美拟鬆绑人道组织限制

(德国之声中文网) 美国朝鲜特使毕根 (Stephen Biegun) 周三 (1月9日) 在华盛顿会见援助组织代表，当时正逢朝鲜领导人金正恩出访中国。 联合国安理会以朝鲜研發核武为由实施严厉制裁，虽然人道组织可以向安理会申请豁免制裁，但经常遭到美国拦阻或拖延。
国际红十字会驻联合国常任观察员布莱维特 (Richard Blewitt) 表示，双方在会议上讨论了粮食、医疗和药物等人道需求。 他引述美国朝鲜特使毕根称﹕「美国认同 (朝鲜) 面临重大人道危机，需要美国政府容许人道团体履行其工作。 」
美国非政府团体「美慈组织」 (Mercy Corps) 也对会面结果感到乐观，并透露双方正计划下一次会议。 这个组织在九十年代至2014年期间积极协助朝鲜应对饥荒。 发言人奥布里顿 (Christopher Allbritton) 形容﹕「毕根明确表示，国务卿蓬佩奥承诺会尽快考虑人道组织到访朝鲜的请求，同时顾及国务院对美国人入境当地的安全考虑。 」
朝鲜人民的生活品质不得外界而知，但是对军事的重视则是人尽皆知
美国国务院拒绝评论双方的会议。 毕根去年12月在首尔向媒体表示，华府在处理美国人到朝鲜的旅游禁令时，会给予人道工作者较宽松的待遇。
联合国人道工作高层去年访问朝鲜后指，当地面临重大人道挑战，多达20%儿童因为营养不良而出现发育问题。
在金习会成为话题焦点之际，韩国总统文在寅週四 (1月10日) 说他相信在金正恩和习近平会面后，第二次美朝峰会「即将来临」。
金正恩本週访问北京是他在一年内第四次与习近平见面，外界普遍分析是为第二次「川金会」作准备。 朝鲜方面在会后发布，中方支持美国援解对朝制裁。
李芊/罗法 (法新社)
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首次访华！坐火车去北京的小金
神秘装甲列车
这是3月36日韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引發了外界的热烈猜测。
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王沪宁亲自迎接
一直到两天后，这列装甲专列重新回到朝鲜境内后，中国官方才正式发布消息，确认此前访华的确系金正恩。图为3月26日金正恩抵达北京站时，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。
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低调车队穿京城
在北京期间，金正恩的车队获得了严密的安保措施。相关车辆虽然悬挂了朝鲜大使馆的车牌，却没有按照国事访问的礼仪悬挂朝鲜国旗：朝鲜领导人出国访问期间，极少对外发布消息，直到访问结束、重返朝鲜境内后，官方才会公布出访消息。
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中方高官登乘朝鲜专列
据朝鲜官方媒体3月29日發布的消息，中共中央对外联络部部长宋涛等众多中方高官在丹东口岸迎接专列入境。此后，宋涛一行陪同金正恩乘坐专列抵达北京。图为登乘专列的宋涛与金正恩握手。
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列车会议
在专列上，金正恩与宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。
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中国火车头牵引朝鲜专列
金家三代领导人出访，几乎从不乘坐飞机，而选择防弹专列。本图摄于2010年8月，时任朝鲜领导人金正日搭乘专列访华，中国警方在沿途严密布防。图中，牵引朝鲜专列的是一台中国铁道部配属的内燃机车。
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金正日访问俄罗斯
这张图摄于2011年8月，时任朝鲜领导人金正日的专列由俄罗斯国铁的内燃机车牵引，正穿过俄罗斯远东地区驶往莫斯科访问。金正日去世后，接掌大权的金正恩连续6年没有出国访问。
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金日成访问东柏林
与金正日、金正恩从来只坐火车出行不同，金日成当年也偶尔会选择飞机出行。不过，1984年，金日成还是不远万里乘坐火车来到了东德。图为东德领导人昂纳克在柏林东站迎接“同志及兄弟”金日成。
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火车出行避开制裁
這次访问中国，则是金正恩掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便。
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结束访华挥手道别
图为3月27日，结束访华行程的金正恩一行登上专列，向中方人员告别。
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王沪宁亲自送行
据朝鲜官方媒体的报道，金正恩本次访华，中共中央政治局常委、政策研究室主任王沪宁参与陪同了不少行程项目。图为金正恩专列离京前，王沪宁等高官在站台送行。
作者: 文山