峰会前的橄榄枝? 美拟松绑人道组织制裁

(德国之声中文网) 美国朝鲜特使毕根 (Stephen Biegun) 周三 (1月9日) 在华盛顿会见援助组织代表，当时正逢朝鲜领导人金正恩出访中国。 联合国安理会以朝鲜研发核武为由实施严厉制裁，虽然人道组织可以向安理会申请豁免制裁，但经常遭到美国拦阻或拖延。

国际红十字会驻联合国常任观察员布莱维特 (Richard Blewitt) 表示，双方在会议上讨论了粮食、医疗和药物等人道需求。 他引述美国朝鲜特使毕根称﹕「美国认同 (朝鲜) 面临重大人道危机，需要美国政府容许人道团体履行其工作。 」

美国非政府团体「美慈组织」 (Mercy Corps) 也对会面结果感到乐观，并透露双方正计划下一次会议。 这个组织在九十年代至2014年期间积极协助朝鲜应对饥荒。 发言人奥布里顿 (Christopher Allbritton) 形容﹕「毕根明确表示，国务卿蓬佩奥承诺会尽快考虑人道组织到访朝鲜的请求，同时顾及国务院对美国人入境当地的安全考虑。 」

美国国务院拒绝评论双方的会议。 毕根去年12月在首尔向媒体表示，华府在处理美国人到朝鲜的旅游禁令时，会给予人道工作者较宽松的待遇。

联合国人道工作高层去年访问朝鲜后指，当地面临重大人道挑战，多达20%儿童因为营养不良而出现发育问题。

在金习会成为话题焦点之际，韩国总统文在寅週四 (1月10日) 说他相信在金正恩和习近平会面后，第二次美朝峰会「即将来临」。

金正恩本週访问北京是他在一年内第四次与习近平见面，外界普遍分析是为第二次「川金会」作准备。 朝鲜方面在会后发布，中方支持美国援解对朝制裁。

李芊/罗法(法新社)