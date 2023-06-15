岸野末利加:雷声说了什么

1922年，诗人T.S.艾略特（T.S. Eliot）在他的诗歌《荒地》中描述了头一年的严重的旱情：街道满是沙子，树木枯萎，人们在炎热和一战带来的经济萧条中煎熬。 这首诗的最后一节标题为“雷声说什么”。

受该诗的启发，日本作曲家岸野末利加（Malika Kishino）创作了同名作品，反应当今世界面对的挑战：气候变化、病毒大流行、经济问题、战争等等。

岸野末利加1971年7月16日出生于京都，是京东一座佛教寺庙寺主的女儿。

请听“雷声说什么”，由西德广播交响乐团和大提琴独奏家奥伦·谢夫林演奏，指挥克里斯蒂安·马塞拉鲁(Cristian Măcelaru)。

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