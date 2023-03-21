岸田突訪烏 澤倫斯基讚：國際秩序捍衛者

（德國之聲中文網）日本首相岸田文雄於週二（3月21日）閃電訪烏，除了前往基輔附近的布查鎮（Bucha）致哀，之後還與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。雙方同意進一步升級兩國關係，日方還將向烏克蘭提供更多援助。

澤倫斯基21日表示此次會談富有成效，稱岸田是「一位真正強大的國際秩序捍衛者，與烏克蘭長期的朋友」，並感謝日本在安全、經濟、政治、制裁和人道主義方面大力支持烏克蘭。

日本至今已金援烏克蘭超過70億美元，並收容2000多名流離失所的烏克蘭人，協助安置其就業與教育。

岸田文雄於會晤上表示，「日本將繼續支持烏克蘭，直到這片美麗的土地恢復和平」，他指出俄羅斯的侵略破壞了世界秩序的所有基礎，違反了國際法。日方除了表示G7會堅定支持烏克蘭外，還承諾將透過北約（NATO）向烏克蘭提供3000萬美元非致命性援助，並援助其能源部門4.7億美元。

與此同時，雙方還決定將兩國關係升級為特殊的全球夥伴關係，並於會談期間簽署了特殊全球夥伴關係聯合聲明。另外，澤倫斯基表示他接受岸田的邀請，將以線上形式參加5月G7的廣島峰會。

岸田與澤倫斯基會晤前，還造訪基輔州布查鎮；俄軍被控在占領該地期間屠殺400多位平民。岸田在當地教堂獻花，向罹難者致哀。

岸田此次訪烏為日本首相自二戰後第一次踏入戰爭中的國度，他也是G7中最後訪烏的領導人，這曾使他在日本國內面臨壓力。美國總統拜登則於俄羅斯入侵烏克蘭一週年之際，以類似形式訪問基輔。

岸田訪問烏克蘭之際，俄羅斯國防部21日表示，其派出兩架戰略轟炸機在日本海上空盤旋了七個多小時，外界認為這或許是俄羅斯對日本訪烏的警告。

岸田計劃將於22日會見波蘭領導人，並於隔日返回日本。

中國外交部發言人汪文斌21日回應岸田此次訪烏，稱「希望日方多做有利於局势降溫的事，而不是相反」。

（綜合報導）

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