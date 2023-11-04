岸田文雄: 日菲美正合作维护南中国海自由

岸田文雄说，日本同意向菲律宾提供海岸监视雷达，这是日本官方安全援助计划下的全球首个合作项目，旨在帮助提高东京伙伴国的威慑能力。菲律宾和日本是美国最亲密的两个亚洲盟国，并与中国有着长达数十年的海洋主权争端。
（德国之声中文网）日本首相岸田文雄周六（11月4日）表示，日本、菲律宾和美国正在合作保护南中国海的自由，同时他承诺帮助提高马尼拉的安全能力。
正在菲律宾进行正式访问的岸田文雄，周六在菲律宾国会致辞时说：“在南中国海保护海洋自由的三边合作正在进行之中。”
岸田文雄和菲律宾总统小马科斯周五同意启动部队互访协议谈判，以加强两国的军事合作，共同应对中国在该地区日益强硬的姿态。
上个月，中国船只在南中国海争议水域拦截菲律宾补给运输船只，发生碰撞事件，双方进行了互相指责。
菲律宾和日本是美国最亲密的两个亚洲盟国，并与中国有着长达数十年的海洋主权争端。中国声称对几乎整个南中国海拥有主权，包括文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的部分专属经济区。海牙国际法庭常设仲裁院在2016年裁定，中国的主张没有法律依据。日本对南中国海没有任何主权要求，但与中国在东海存在主权争端。
岸田说：“日本将继续为增强菲律宾的安全能力做出贡献，从而为地区和平与稳定做出贡献。”
日本在3月观摩了美菲军事演习，6月菲律宾和日本海岸警卫队进行了首次联合训练。
岸田说：“通过这些努力，让我们保护海洋秩序。海洋秩序是由法律和规则而不是武力来管理的。”他去年12月公布了日本最大规模的军事集结，以应对中国日益增长的军事力量。
这位日本首相表示，日本同意向菲律宾提供海岸监视雷达，这是日本官方安全援助（OSA）计划下的全球首个合作项目，旨在帮助提高东京伙伴国的威慑能力。
共同社周六援引一位不愿透露姓名的日本政府高级官员的话报道说，这些雷达将分别部署在菲律宾沿海的五个不同区域。报道称，这些雷达将是固定型的，由菲律宾海军用于沿海监视，但没有提供有关雷达安装位置的进一步细节。
周六，岸田在离开马尼拉前往马来西亚之前，访问了菲律宾海岸警卫队。
中国外交部表示，中美两国周五（11月3日）在北京举行了首轮海洋事务磋商。
中国外交部在周六发表一份声明中说，双方围绕海上形势、海上安全、海洋经济和环境等议题坦诚、深入、建设性地交换了意见。声明称，中方“对美国加大地区军事部署、针对中方频繁开展抵近侦察、怂恿支持南海当事国侵权挑衅等表达严重关切”。
声明表示，双方应加强对话沟通，避免误解误判。
（路透社）
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