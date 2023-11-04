岸田文雄: 日菲美正合作维护南中国海自由

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄周六（11月4日）表示，日本、菲律宾和美国正在合作保护南中国海的自由，同时他承诺帮助提高马尼拉的安全能力。

正在菲律宾进行正式访问的岸田文雄，周六在菲律宾国会致辞时说：“在南中国海保护海洋自由的三边合作正在进行之中。”

岸田文雄和菲律宾总统小马科斯周五同意启动部队互访协议谈判，以加强两国的军事合作，共同应对中国在该地区日益强硬的姿态。

上个月，中国船只在南中国海争议水域拦截菲律宾补给运输船只，发生碰撞事件，双方进行了互相指责。

菲律宾和日本是美国最亲密的两个亚洲盟国，并与中国有着长达数十年的海洋主权争端。中国声称对几乎整个南中国海拥有主权，包括文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的部分专属经济区。海牙国际法庭常设仲裁院在2016年裁定，中国的主张没有法律依据。日本对南中国海没有任何主权要求，但与中国在东海存在主权争端。

“日本将继续为增强菲律宾的安全能力做贡献”

岸田说：“日本将继续为增强菲律宾的安全能力做出贡献，从而为地区和平与稳定做出贡献。”

日本在3月观摩了美菲军事演习，6月菲律宾和日本海岸警卫队进行了首次联合训练。

岸田说：“通过这些努力，让我们保护海洋秩序。海洋秩序是由法律和规则而不是武力来管理的。”他去年12月公布了日本最大规模的军事集结，以应对中国日益增长的军事力量。

这位日本首相表示，日本同意向菲律宾提供海岸监视雷达，这是日本官方安全援助（OSA）计划下的全球首个合作项目，旨在帮助提高东京伙伴国的威慑能力。

共同社周六援引一位不愿透露姓名的日本政府高级官员的话报道说，这些雷达将分别部署在菲律宾沿海的五个不同区域。报道称，这些雷达将是固定型的，由菲律宾海军用于沿海监视，但没有提供有关雷达安装位置的进一步细节。

周六，岸田在离开马尼拉前往马来西亚之前，访问了菲律宾海岸警卫队。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



中美举行首轮海洋事务磋商

中国外交部表示，中美两国周五（11月3日）在北京举行了首轮海洋事务磋商。

中国外交部在周六发表一份声明中说，双方围绕海上形势、海上安全、海洋经济和环境等议题坦诚、深入、建设性地交换了意见。声明称，中方“对美国加大地区军事部署、针对中方频繁开展抵近侦察、怂恿支持南海当事国侵权挑衅等表达严重关切”。

声明表示，双方应加强对话沟通，避免误解误判。

（路透社）

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