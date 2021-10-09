岸田文雄为何邀请日中友好议员联盟会长入阁？

（德国之声中文网）日本众议院选举结束后，首相岸田文雄新组成的内阁中仅出现了两位"新面孔"，一位是来自联合执政的公明党的齐藤铁夫，担任国土交通大臣，另一位是自民党岸田派林芳正，出任外务大臣。

其中林芳正入阁担任外相尤其引起外界的注意，因为他在入阁前担任日中友好议员联盟会长，被广泛视为日本政坛里的亲中派。

日中友好议员联盟，日本跨党派国会议员联盟。成立于1974年，旨在促进日中友好合作。主要由来自自民党，公明党，立宪民主党，日本维新会，日本共产党等五个政党的国会议员组成。

日经新闻报道称，昨天（11月11日）林芳正在就任记者会上表示，辞去自己担任的超党派的日中友好议员联盟会长职务。他表示，"为避免作为外相履职时不必要的误解，已决定辞去。"

据日本共同社报道，林芳正在10日向议联干部表达了辞职意向。相关人士称，预计将由自民党的前经济产业相小渊优子接任。

对于起用林芳正担任日本外相，自民党内部对华强硬派指出对华态度可能会软化。《南华早报》报道称，日本前首相安倍晋三对林外相的任命尤其反对。日媒《Daily新潮》报道，安倍为牵制林芳正和首相岸田，正安排明年访问台湾。

岸田派二把手

林芳正历任防卫大臣、文部科学大臣等职，以精通政策闻名，是自民党岸田派的"第二号人物"。

他最近接受文艺春秋月刊专访时，表示日本跟中国经济上有切不断的关系，不能"从明天开始就让日中贸易归零"。林芳正自称是"知中派"，但不会"媚中"，"在跟对方谈判时，了解对手比不知道来得好"。

在昨天的就任记者会上，林芳正就日中关系强调称，"应主张之事将坚决主张，要求采取负责任的行动，同时有必要继续对话，就各项共同问题合作。"围绕中国和缅甸等的人权问题，他强调"自由、尊重基本人权、法治等普世价值在任何国家和地区都得到保障很重要"，表示将与首相助理中谷元合作努力。

《环球时报》引述上海国际问题研究院中日关系研究中心秘书长、研究员蔡亮的分析认为，林芳正虽是"知华派"政治人物，但这不代表日本政府的对华政策会发生根本性改变。"林芳正几乎没有制定外交政策的余地，因为这仍将取决于首相。作为美国的盟友，在中美战略博弈没有出现根本性改变的背景下，日本的对华外交也难以出现太大的调整。预计日本接下来仍将积极继续配合美国的亚太战略部署"。

岸田文雄为何邀林芳正入阁？

日本首相岸田文雄上任前，外界推测，他领导的内阁将继续强化日美同盟，支持印太区域的自由与开放，并且以务实而强硬的态度处理中国事务。

今年10月底，岸田在出席东亚峰会时指责中国"在东海侵犯日本主权的活动持续"，表示强烈反对在东海和南海加强海洋活动，和在地区进行经济胁迫行为。

日本共同社指出，岸田开展以日美同盟为基轴的首脑外交，强调考虑实现"自由开放的印度太平洋"。为了与美国总统拜登会谈并构建紧密关系，他力争今年年内访美。对于中国，岸田将在民主和法治等领域严肃对待，另一方面也争取通过对话来稳定关系。

林芳正不仅担任日中友好议员联盟会长，同时在美国政界人脉广泛。所以委任他做外相一个目的是"强化日美同盟和应对中国等堆积如山的外交课题"。

另外，由于林芳正是自民党岸田派二把手，请他入阁也是"因为首相要避免在自己无法着力派系运营之际遭到暗算"，不让其掌握派系内主导权。

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