 岸田文雄为何邀请日中友好议员联盟会长入阁？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.11.2021

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时政风云

岸田文雄为何邀请日中友好议员联盟会长入阁？

出任第101任首相的岸田文雄新组成的内阁中，上届阁员几乎悉数留任。两位新入阁的阁员中外务大臣林芳正尤其引起外界关注，因为他在入阁前担任日中友好议员联盟会长，被广泛视为日本政坛里的亲中派。

专家指出，林芳正虽是知华派政治人物，但这不代表日本政府的对华政策会发生根本性改变。

专家指出，林芳正虽是"知华派"政治人物，但这不代表日本政府的对华政策会发生根本性改变。

（德国之声中文网）日本众议院选举结束后，首相岸田文雄新组成的内阁中仅出现了两位"新面孔"，一位是来自联合执政的公明党的齐藤铁夫，担任国土交通大臣，另一位是自民党岸田派林芳正，出任外务大臣。

其中林芳正入阁担任外相尤其引起外界的注意，因为他在入阁前担任日中友好议员联盟会长，被广泛视为日本政坛里的亲中派。

日中友好议员联盟，日本跨党派国会议员联盟。成立于1974年，旨在促进日中友好合作。主要由来自自民党，公明党，立宪民主党，日本维新会，日本共产党等五个政党的国会议员组成。

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日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。

日本众议院大选结果出炉，执政党自由民主党选举结果比外界预料来得亮丽，独自夺得「绝对安定多数」261席，为新上任的首相岸田文雄打了一剂强心针。

日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。

日本靖国神社秋季例行大祭开始当天，首相岸田文雄以首相名义供奉了祭品。前首相安倍晋三和菅义伟分别前往参拜。韩国政府对此深表遗憾。

日经新闻报道称，昨天（11月11日）林芳正在就任记者会上表示，辞去自己担任的超党派的日中友好议员联盟会长职务。他表示，"为避免作为外相履职时不必要的误解，已决定辞去。"

据日本共同社报道，林芳正在10日向议联干部表达了辞职意向。相关人士称，预计将由自民党的前经济产业相小渊优子接任。

对于起用林芳正担任日本外相，自民党内部对华强硬派指出对华态度可能会软化。《南华早报》报道称，日本前首相安倍晋三对林外相的任命尤其反对。日媒《Daily新潮》报道，安倍为牵制林芳正和首相岸田，正安排明年访问台湾。

岸田派二把手

林芳正历任防卫大臣、文部科学大臣等职，以精通政策闻名，是自民党岸田派的"第二号人物"。

他最近接受文艺春秋月刊专访时，表示日本跟中国经济上有切不断的关系，不能"从明天开始就让日中贸易归零"。林芳正自称是"知中派"，但不会"媚中"，"在跟对方谈判时，了解对手比不知道来得好"。

在昨天的就任记者会上，林芳正就日中关系强调称，"应主张之事将坚决主张，要求采取负责任的行动，同时有必要继续对话，就各项共同问题合作。"围绕中国和缅甸等的人权问题，他强调"自由、尊重基本人权、法治等普世价值在任何国家和地区都得到保障很重要"，表示将与首相助理中谷元合作努力。

《环球时报》引述上海国际问题研究院中日关系研究中心秘书长、研究员蔡亮的分析认为，林芳正虽是"知华派"政治人物，但这不代表日本政府的对华政策会发生根本性改变。"林芳正几乎没有制定外交政策的余地，因为这仍将取决于首相。作为美国的盟友，在中美战略博弈没有出现根本性改变的背景下，日本的对华外交也难以出现太大的调整。预计日本接下来仍将积极继续配合美国的亚太战略部署"。

岸田文雄为何邀林芳正入阁？

日本首相岸田文雄上任前，外界推测，他领导的内阁将继续强化日美同盟，支持印太区域的自由与开放，并且以务实而强硬的态度处理中国事务。

今年10月底，岸田在出席东亚峰会时指责中国"在东海侵犯日本主权的活动持续"，表示强烈反对在东海和南海加强海洋活动，和在地区进行经济胁迫行为。

日本共同社指出，岸田开展以日美同盟为基轴的首脑外交，强调考虑实现"自由开放的印度太平洋"。为了与美国总统拜登会谈并构建紧密关系，他力争今年年内访美。对于中国，岸田将在民主和法治等领域严肃对待，另一方面也争取通过对话来稳定关系。

林芳正不仅担任日中友好议员联盟会长，同时在美国政界人脉广泛。所以委任他做外相一个目的是"强化日美同盟和应对中国等堆积如山的外交课题"。

另外，由于林芳正是自民党岸田派二把手，请他入阁也是"因为首相要避免在自己无法着力派系运营之际遭到暗算"，不让其掌握派系内主导权。

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