岸田文雄：东亚可能是下一个乌克兰

（德国之声中文网）作为七国集团（G7）今年的轮值主席国，日本首相岸田文雄拜访了除了德国外的集团成员国，并计划很快将会访德。在结束华盛顿之行前，岸田文雄表示，他与七国集团领导人分享了他「对东亚安全环境的强烈危机感 」。

岸田文雄周五曾与拜登在白宫会晤，后者表达了对两国同盟关系「充分、彻底、全面的」支持。岸田随后也在一场演讲中将中国描述为日美的「核心挑战」。

在周六的记者会上，岸田文雄表示「乌克兰可能是明日的东亚」，并称这两个地区的安全问题「密不可分」。

「随着中国在东海和南海以武力片面改变现状的企图，以及朝鲜启动核项目和导弹活动，日本周边的局势正变得愈来愈严峻。」

中国在周边海域日益强硬，与日本、菲律宾、越南等国之间存在一系列岛屿主权纠纷。去年8月，中国在台湾周边举行大规模军演，导弹落入日本专属经济区水域内。

在岸田文雄访问华盛顿数周前，日本刚刚修订安保战略，未来五年内将把国防开支增加一倍至国内生产总值的2%。对于二战战败后一直奉行和平主义的日本而言可谓是翻天覆地的变化。

岸田文雄表示，他将努力向公众解释使用税收增加国防开支的必要性。自俄罗斯入侵乌克兰后，越来越多国家跟进北约单独设立的国防预算须占国内生产总值2%的目标。

日本首相岸田文雄周五与美国总统拜登在白宫会晤

日本出台的新防卫战略还包括发展「反打击」能力以攻击具有威胁的发射基地，并希望购买数百枚目前只有美国和英国拥有的战斧巡航导弹。

岸田文雄透露，他此前对英国首相苏纳克和意大利总理梅尼谈及推进三向开发使用人工智能的下一代战斗机。

岸田指出，日本尚未决定是否在一项特别激怒中国的措施上与美国联手，即限制中国进口对先进技术至关重要的半导体。

「半导体是经济安全的一环，包括对美国和其他志同道合的国家也是如此。我们希望进行更密切的沟通，考虑如何处理这个议题。」

作为七国集团中的唯一亚洲成员国，日本感到自豪。岸田文雄称，他对乌克兰问题的回应，有效地将西方主导的对俄罗斯入侵的反对意见国际化。

另一方面，岸田文雄此前在华盛顿约翰斯霍普金斯大学演讲时指出，面对中国构成的风险，日本需要依靠盟国和志同道合的国家。

「中国需要作出战略决策，遵守既定的国际规则，不能也不会以违背这些规则的方式改变国际秩序。」

岸田称，日本仍然自视为「爱好和平」的国家，并将透过七国集团来推动最终废除核武器。七国集团成员分别为英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国。今年五月，G7领导人将在日本广岛举行峰会。广岛是世界上首个遭到核武袭击的地点，也是岸田文雄的议会选区。

（法新社等）

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