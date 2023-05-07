 岸田：對日殖時期造成的苦難感到痛心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2023

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岸田：對日殖時期造成的苦難感到痛心

日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅7日在韓會談，岸田表示，韓國人民於日本殖民統治期間所受的苦難令他感到「痛心」。日韓睽12年的「穿梭外交」，是否預示兩國的歷史宿怨或將融冰？

日韓兩國領導人7日參加韓國總統府舉行的歡迎活動

日韓兩國領導人7日參加韓國總統府舉行的歡迎活動

（德國之聲中文網）日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅週日（5月7日）下午在韓國總統府舉行會談。日本共同社報導，岸田在會後的聯合記者會上表示，韓國人民於日本殖民統治期間所受的苦難令他感到「心痛」。

岸田在記者會強調：「我自身對於當時嚴峻環境下，給很多人帶來非常痛苦和悲傷的記憶，感到痛心」。他表示，面向未來與韓方合作是自己作為日本首相的職責。

路透社報導，岸田雖未對殖民韓國期間所犯下的錯誤再次正式道歉，但他表示，他的政府沿襲了之前政府的立場，其中一些政府已經道歉。

尹錫悅辦公室一名高級官員表示，岸田此番發言不是事先安排好的，「即使（韓方）沒有提出這樣的要求，（岸田）也表明了他的誠意」，尹錫悅對此十分感謝，並表示這將對「未來的合作有很大的幫助」。

「韓國和日本之間的合作與協調，不僅對兩國的共同利益至關重要，而且對世界和平與繁榮也至關重要，」尹錫悅在會議開幕致詞中表示。

對美國而言，日韓兩國承諾加強合作是制衡中國朝鮮的良好進展；然而韓國的主要在野黨民主黨則批評尹錫悅態度唯諾、搞「屈辱外交」、「忘卻歷史」。

韓聯社報導，該黨發言人康善宇質疑：「為什麼恢復雙邊外交，得要建立在放棄我們的歷史上呢？」

路透社引述首爾梨花大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說法，指岸田雖未再次道歉，但他意圖和解的態度，以及此次峰會的象徵意義，對兩國關係對具有一定價值。李雷夫稱，日韓國旗並肩飄揚、國歌併奏、領導人夫婦在晚宴上友好互動的畫面「會讓大眾放心」。

日韓兩國領導人及其夫人7日參加韓國總統府舉行的歡迎活動

日韓兩國領導人及其夫人7日參加韓國總統府舉行的歡迎活動

此外，除邀請尹錫悅參與本月稍晚在日本舉行的七國集團峰會（G7），並在場外與美國舉行三邊會談外，岸田亦在記者會上表示，他已同意讓韓國專家檢查福島核電站計劃排放的水，韓方此前一直擔心此事可能對環境造成影響。

李雷夫指出，雖然兩國領導人並未直言與中國的摩擦，但他們確實談到了人權、法治和自由開放的印太地區等共同價值觀，這顯示首爾和東京在加強供應鏈安全、抵制經濟脅迫，以及阻止他國單方面使用武力、改變亞洲局勢等方面，立場越趨一致。

日韓放下歷史恩怨？

關於韓國政府提出的原被徵勞工訴訟問題的解決措施，岸田在記者會上表示，許多人「並未忘卻過去的痛苦記憶，但同時對未來敞開心扉」，令他深受感動；尹錫悅則表示，兩國「必須擺脫『若不完全梳理歷史問題，就一步也無法向未來合作邁進』的觀念」。

日本殖民時代，朝鮮半島有近80萬名勞工被強徵赴日工作、部分勞工更在事故中死亡。韓國最高法院2018年曾在判決中，要求日本制鐵和三菱重工賠償受害者遭拒；韓國近日宣布，將改由韓國國內基金會代日企對這些殖民時期的韓籍「徵用工」進行賠償，引起國內反彈聲浪，日美卻表示歡迎。拜登政府更稱其為「開創性」協議，希望此解方能促進三國合作。

彭博社報導，美國智庫「蘭德公司（Rand Corp.）」駐華盛頓的政治學者青木直子（Naoko Aoki，音譯）對此表示，岸田此行的其中一項關鍵任務，是瞭解韓國輿論對這個糾紛的批評：「我不認為岸田首相能造成皆大歡喜的結果，但他能否減輕韓方的部分擔憂，將是此次訪問的重點。」

美國樂見日韓握手言和

岸田與尹錫悅7日在韓國總統府的會談上握手

岸田與尹錫悅7日在韓國總統府的會談上握手

彭博社引述曾任韓國駐日大使的申珏秀（Kak Soo Shin，音譯）的說法稱，除日韓兩國對亞洲動蕩局勢的共同擔憂、朝鮮的核威脅及中國的強勢挑戰外，美國的努力可能是恢復首爾與東京關係的一個因素。

申珏秀認為，日韓兩國的關係長期低迷，並非正常現象：「這是一個雙輸局面。在不斷變化的戰略環境中，兩國本應理所當然地成為戰略夥伴，卻陷入關係緊張的惡性循環。」

路透社引述高麗大學的韓國國際關係教授李信和（Shin-wha Lee）分析，兩國此次峰會聚焦面對朝鮮核威脅的安全合作，並特別關注美國在該地區的利益。她指出，對於促進多邊區域安全合作而言，日韓的軍事和經濟能力是一大要素，而兩國若是不睦，可能會阻礙美國的目標。

（綜合報導）

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