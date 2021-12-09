 岸田不去冬奥 日本是否外交抵制尚在研判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2021

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时政风云

岸田不去冬奥 日本是否外交抵制尚在研判

日本首相岸田文雄告知没有出席北京冬奥会的计划，中国驻日大使称北京曾支持东京奥运，日本也应采取相应积极行动。

岸田会派内阁大臣去北京奥运吗？他还没有决定

岸田会派内阁大臣去北京奥运吗？他还没有决定

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日本前首相安倍晋三日前在通过视讯参加台湾智库会议时表示，如果北京攻台，日美同盟绝不会袖手旁观，请中方领导人不要误判。中国外交部紧急约见了日本驻华大使表示抗议，日本内阁回应称不同意中方的“单方面观点”。

日媒报道称，日本很有可能也对北京冬奥实施外交抵制，相关决定或在月底宣布。此前法国总统马克龙已宣布，法国将不会加入外交抵制的行列。他认为此举「无关紧要」，并强调各国应该以更加有用的行动来改变现状。

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄决定不出席明年二月在北京举行的冬季奥运会。周四（12月1），岸田在国会表示其没有访华的计划。

路透社认为，岸田的语气同几个西方盟友宣布外交抵制相比似乎缓和得多。

上周，华盛顿鉴于中国持续不断侵犯人权的行为决定不派官员参加冬奥会，以此作为外交抵制。目前，英国、加拿大和澳大利亚加入到抵制的行列，另外一些国家则以疫情为由，宣称之前就没有派员前往北京的计划。德国新总理肖尔茨在这个问题上非常审慎，迄今还没有明确表态。

这一背景下，日本的举动受到特别关注，因为日本是美国的亲密盟友，并且一段时间来不断表达来自中国的威胁正在增长的忧虑，但另一方面，日本的经济对中国有着较高的依赖程度，中国是日本汽车最大的销售市场。

岸田文雄首相做出怎样的决策也受到国内政界的压力。日本自民党内部有人呼吁外交抵制北京冬奥会。岸田自己不去北京，并不意味着没有日本的阁员出席奥运会，即便不派阁员，也可能有其他政治家作为日本代表前往北京。何去何从，日本政府还未宣布最后决定。日前共同社报道，可能由担任东京奥组委主席的参议员桥本圣子等出席北京冬奥会。

岸田本人不去中国的消息传开后，中国驻日本大使孔铉佑周四表示，北京冬奥会已不幸地变成了"政治工具"，他希望日本能够采取积极的支持行动。"很不幸，日本有人对中国的政治制度持有偏见，在新疆、香港人权问题上制造不安，"他接着说，奥运会看上去变成了一种政治工具，"中国是支持东京举办奥运会的，因此，日本理应也对我们的奥运表示善意。"

在同一个讲话中，孔铉佑还警告东京不要干预台湾事务。日本前首相安倍晋三不久前在访问台北时曾表示，假如中国进犯台湾，美国和日本不会坐视不顾，北京应该知道这一点。安倍的谈话在北京激起愤怒，中国外交部甚至召见日本大使进行"紧急会面"

Japan | Shinzo Abe

日本前首相安倍晋三：台湾有事，就是日本有事

对此，孔铉佑大使说，"最近以来，日本就台湾问题有一些负面表述，称台湾有事，就是日本有事"，他称这是"单方面挑衅，我们不会接受"。

孔铉佑在讲话中还批评了美国总统拜登上周召集的民主峰会，称峰会本身就是一场反民主的活动，他说，"判断一个国家的民主制度只能由该国的人民来进行"。

(路透社、共同网等)

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