 岩洞被困13人全部获救！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

岩洞被困13人全部获救！

困在岩洞里超过两周之后，12名泰国男孩和他们的足球教练周二全部获救。

Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (Reuters/Soe Zeya Tun)

救援行动胜利告终

（德国之声中文网）营救被困在山洞里的泰国少年的紧张过程，多日来牵动着全球各处人们的心弦。周二（7月10日）泰国皇家海军宣布被困少年经过3天紧张的潜水营救，现已全部安全获救。

泰国海军第一时间在脸书上公布了这一消息："12名'野猪'足球队的成员及其教练已被救出洞口，获得安全。"

Thailand Rettungsaktionen der SEALS (picture-alliance/AP Photo/Tham Luang Rescue Operation Center)

一名前海军潜水员在救援中不幸遇难

今年6月23日野猪足球队和教练前往位于该国北部的清莱省的睡美人岩洞进行探险考察，进洞后天气突变，雨水灌入，回路被阻，他们只好往里走，越走越深。

上周一（7月2日），英国潜水员在黑暗的洞里找到了他们，那时，他们所在的洞穴也有将近一半被淹没，而这里离洞口相距数公里。

观看视频 01:31
直播
01:31 分钟

洞穴中的等待

经过数天的周密考虑后，上周日（7月8日）开始了救援行动，当日救出了4名男孩，次日又救出4名。其余4名男孩和1名教练在洞里留到最后，直到周二获救。

庆祝营救成功的同时，人们没有忘记那位牺牲了生命的潜水员。正式营救行动开始之前，一名往洞里运送给养的退役前海军潜水员在返回洞口的途中因缺氧而死亡。

  • Fahrräder in einer Höhle eingeschlossenen Fußball-Jungenmannschaft in Thailand (AFP/Getty Images/Krit Promsakla Na Sakolnakorn)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    遗留在洞穴入口的脚踏车

    足球教练带着12名小球员们进入洞穴探险，却因为雨季水位暴涨受困。在洞穴入口发现他们的脚踏车、球鞋和背包。13人未带装备就进入洞内。

  • Thailand Rettungsaktion für eine Jungen-Fußballmannschaft in der Tham Luang Höhle (Reuters)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    少年足球队失踪地点

    泰国北部清莱省 (Chiangrai)与缅甸交界的城市美塞 (Maesai)有一处钟乳石洞景点，地下有密布的河流。足球教练和少年在这里失踪，引起全球关注。

  • Thailand - Tham Luang Höhlen: Rettungsaktion (Reuters/S. Zeya Tun)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    泰国搜救队总动员

    泰国军方与搜救队将强力抽水机搬进洞穴，希望全力抽干洞内积水。

  • Thailand Rettungsaktion für eine Jungen-Fußballmannschaft in der Tham Luang Höhle Premier Prayut Chan-o-cha (picture alliance/Xinhua News Agency)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    泰国总理到现场关心搜救进度

    泰国总理帕拉育对国际专家和救援人员讲话并视察搜救现场。

  • Thailand Rettungsaktion in der Tham Luang Höhle (picture-alliance/dpa/S. Lalit)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    全球动员协助

    搜救现场有840士兵、90名特种部队成员、4架直升机、开挖机还有许多救灾设备。

  • Thailand Rettungsaktion in der Tham Luang Höhle (picture-alliance/dpa/S. Lalit)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    受困多天凶多吉少

    搜救工作进入第7天，洞穴内没有食物和光线，大家都很关心受困者的生机。

  • Thailand Rettungsaktion Höhle Jugendfußballmannschaft (picture-alliance/AP Photo/Tham Luang Rescue Operation Center)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    搜救任务困难重重

    搜救人员尝试深入洞穴救援，但是行动因为暴雨和大水而不断受阻。

  • Thailand Rettungsaktion Fußballteam aus Höhle (Thai Navy Seal via AP)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    全数获救!

    英国搜救人员终于在睡美人洞寻获失踪9天的足球队少年和教练。

  • Thailand Rettungsaktion Fußballteam aus Höhle (Getty Images/AFP/L. Suwanrumpha)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    家属放下心中大石

    连日来焦急的家属总算可以鬆一口气。全球关心的民众也热烈欢庆。接下来的挑战是提供粮食和药物，并要训练他们潜水脱困。


李鱼/乐然（路透社）

DW.COM

岩洞救援惊险进行 第二批被困少年出洞穴

泰国被困足球队牵动人心。周日，4名少年成功获救。周一，救援人员展开第二轮营救行动，据信又有4名少年被带出洞穴。外界还在等待更多佳讯传来。 (09.07.2018)  

营救泰国被困少年 前海豹队员缺氧身亡

泰国少年足球队被困岩洞，其救援行动仍在紧张继续。原先以为时间充裕，没想到情况变得越来越悲观。 (06.07.2018)  

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

泰国青少年足球队12名球员和他们的教练，在如迷宫般的地底洞穴失踪，困在洪水淹没的黑暗地底王国。过去一周全球数千万人都揪着一颗心，在凶多吉少的状况下祈祷。9天9夜后，英国潜水搜救人员终于找到了他们。 (03.07.2018)  

相关音频视频

洞穴中的等待  

相关内容

Thailand Höhle | Rettungsaktion Jugendliche

被困岩洞2周 泰国少年获救 08.07.2018

多天被围困在岩洞里的12名泰国少年和他们的足球教练中，已有多人被营救出洞口。这场极为复杂的技术战、体力战与精神战有望获得胜利。

Thailand Militärhubschrauber mit geretteten Kindern aus der Tham Luang Höhle

岩洞救援惊险进行 第二批被困少年出洞穴 09.07.2018

泰国被困足球队牵动人心。周日，4名少年成功获救。周一，救援人员展开第二轮营救行动，据信又有4名少年被带出洞穴。外界还在等待更多佳讯传来。

Thailand Taucher und Rettungskräfte vor der Tham Luang Höhle

营救泰国被困少年 前海豹队员缺氧身亡 06.07.2018

泰国少年足球队被困岩洞，其救援行动仍在紧张继续。原先以为时间充裕，没想到情况变得越来越悲观。

媒体看中国

Deutschland 5. deutsch-chinesische Regierungskonsultationen (Reuters/H. Hanschke)

德语媒体：刘霞、电池、贸易战-德中关系有喜有忧

周二早晨出版的德语报刊，密集关注了正在柏林举行的德中政府间磋商会议。而当天晚些时候出版的报纸，则将评论的重点转向正在飞赴德国的刘晓波遗孀刘霞。 