岩洞被困13人全部获救！

（德国之声中文网）营救被困在山洞里的泰国少年的紧张过程，多日来牵动着全球各处人们的心弦。周二（7月10日）泰国皇家海军宣布被困少年经过3天紧张的潜水营救，现已全部安全获救。

泰国海军第一时间在脸书上公布了这一消息："12名'野猪'足球队的成员及其教练已被救出洞口，获得安全。"

一名前海军潜水员在救援中不幸遇难

今年6月23日野猪足球队和教练前往位于该国北部的清莱省的睡美人岩洞进行探险考察，进洞后天气突变，雨水灌入，回路被阻，他们只好往里走，越走越深。

上周一（7月2日），英国潜水员在黑暗的洞里找到了他们，那时，他们所在的洞穴也有将近一半被淹没，而这里离洞口相距数公里。

观看视频 01:31 直播 01:31 分钟 洞穴中的等待

经过数天的周密考虑后，上周日（7月8日）开始了救援行动，当日救出了4名男孩，次日又救出4名。其余4名男孩和1名教练在洞里留到最后，直到周二获救。

庆祝营救成功的同时，人们没有忘记那位牺牲了生命的潜水员。正式营救行动开始之前，一名往洞里运送给养的退役前海军潜水员在返回洞口的途中因缺氧而死亡。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 遗留在洞穴入口的脚踏车 足球教练带着12名小球员们进入洞穴探险，却因为雨季水位暴涨受困。在洞穴入口发现他们的脚踏车、球鞋和背包。13人未带装备就进入洞内。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 少年足球队失踪地点 泰国北部清莱省 (Chiangrai)与缅甸交界的城市美塞 (Maesai)有一处钟乳石洞景点，地下有密布的河流。足球教练和少年在这里失踪，引起全球关注。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 泰国搜救队总动员 泰国军方与搜救队将强力抽水机搬进洞穴，希望全力抽干洞内积水。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 泰国总理到现场关心搜救进度 泰国总理帕拉育对国际专家和救援人员讲话并视察搜救现场。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 全球动员协助 搜救现场有840士兵、90名特种部队成员、4架直升机、开挖机还有许多救灾设备。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 受困多天凶多吉少 搜救工作进入第7天，洞穴内没有食物和光线，大家都很关心受困者的生机。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 搜救任务困难重重 搜救人员尝试深入洞穴救援，但是行动因为暴雨和大水而不断受阻。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 全数获救! 英国搜救人员终于在睡美人洞寻获失踪9天的足球队少年和教练。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 家属放下心中大石 连日来焦急的家属总算可以鬆一口气。全球关心的民众也热烈欢庆。接下来的挑战是提供粮食和药物，并要训练他们潜水脱困。



李鱼/乐然（路透社）