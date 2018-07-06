岩洞救援惊险进行 第二批被困少年出洞穴

泰国被困足球队牵动人心。周日，4名少年成功获救。周一，救援人员展开第二轮营救行动，据信又有4名少年被带出洞穴。外界还在等待更多佳讯传来。
（德国之声中文网）据美联社援引泰国海军海豹突击队的指挥官助理称，周一（7月9日）又有4名男孩被救出洞穴。这意味着，被困的13人中已经有8人离开洞穴。
泰国清莱府省长兼救援行动总负责人纳隆萨（Narongsak Osottanakorn）周一早些时候表示，特别潜水员在当地时间上午11点展开了第二轮救援行动。这距离第一轮救援过去了12多个小时。
据这位救援行动总负责人称，由于被淹洞穴的水位大幅下降，天气也不错，因此救援行动比之前计划的有所提前。
据报道，第一批被救少年的家长还在等待与孩子们见面。据泰国公共电视台报道，当局要求所有的家长都做好去医院探望的准备。
周日（7月8日），特别潜水员们将4名少年从洞穴中营救出来。他们正在清莱市的一家医院接受治疗。泰国政府表示，将会对孩子们进行彻底的身体检查。据当地媒体《曼谷邮报》援引泰国内政部长称，这些少年们很"坚强"，身体状况还算不错。
两周前，这个由一名教练带队的泰国少年足球队被困在了泰国北部的岩洞里。7月2日，搜救人员在距离洞口4公里的地方发现了失踪的13人。
迄今为止的救援
第一轮救援行动在周日晚间结束。负责人表示，救援人员需要"至少10小时"的休息时间，另外也需要补充新的氧气瓶。他说，那些最强壮、身体状况最好的少年首先获救。
总共140名潜水员参与了救援行动，其中也包括一名可以进行紧急救援的澳大利亚医务人员。
即便是对于有经验的潜水员而言，从洞口通过狭窄通道潜至被困地点也很耗力，需要5、6个小时时间。上周五，一名前泰国海军海豹突击队队员在营救返回途中因缺氧而死亡，给营救行动蒙上了一层阴影。
在岩洞通往洞口的路上，有一块高地。据媒体报道，剩下的人已经被逐渐转移至这块高地。因为他们之前被困洞穴的氧气含量出现了急剧下降。
在过去的数天里，被困的少年们及其教练都学习了基本的潜水规则。由于在泥泞的水中几乎什么也看不见，因此特别使用引导绳，用绳索牵引系统帮助脱险。
生日旅行被困
这些被困少年的年龄在11岁至16岁之间，他们的教练今年25岁。他们这次出游原本是为了给其中一人庆祝16岁生日。6月23日，他们在岩洞里失踪。据信他们进洞时天气干燥，进洞后因为突降暴雨而归路被阻，只有再往深处走找干燥的落脚点，结果被困在距离洞口约4千米的洞穴深处。
过去几天，营救人员为孩子们送去了4个月所需的食品。泰国的雨季还要再持续4个月，只有在雨季之后，洞内的水位才能下降。
在经过较长的准备后，救援人员在周日早晨展开行动。他们表示，之所以选择尽快行动，是因为洞内氧气不足，而未来的天气状况将更加不利，将出现强降雨。省长兼救援行动总负责人纳隆萨说，目前天气很好，水位很好，潜水员做好准备，孩子们身心也都做好了出来的准备。
周六至周日夜间，为了保证救援行动不受到媒体干扰，泰国政府清理了岩洞入口处的媒体营地。那里一度聚集了上千名来自世界各地追踪该事件的记者。
王凡/达扬（法新社，德新社，路透社，美联社）