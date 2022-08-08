中国在南中国海与包括菲律宾、越南、印尼在内几个东盟国家、在东海与日本均发生对海域和岛屿的主权争议。

中国和日本对东海海域的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的主权争议时常伴有危险的民族主义声调。在南中国海的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）一带，中国和菲律宾的军舰和巡逻舰多次威胁对峙。