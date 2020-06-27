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中国在南中国海与包括菲律宾、越南、印尼在内几个东盟国家、在东海与日本均发生对海域和岛屿的主权争议。
中国和日本对东海海域的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的主权争议时常伴有危险的民族主义声调。在南中国海的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）一带，中国和菲律宾的军舰和巡逻舰多次威胁对峙。
东南亚国家领导人周五以视频的形式召开了峰会，新冠疫情和南中国海问题都是主要讨论话题。东盟周六发表了一份立场声明，就海事规定屡遭违反表示关注。
在雅加达和北京对相关海域主权发生争议的背景下，印度尼西亚总统佐科周三（1月8日）飞往南中国海最南端诸岛视察。
所罗门群岛政府表示，中国森田集团与所罗门地方政府签署的岛屿租赁合同不符合法律程序，协议无效。美国对此表示欢迎。
特朗普在周三早上突然宣布取消访问丹麦，一举震惊了丹麦国民，以及曾经正式向特朗普提出邀请的王室。丹麦首相对这个决定表示震惊，特朗普对这个反应也还是不满意。
阳光、沙滩和大海 ，2200公里长的海岸线。以下告诉你10个理由，为什么波罗的海沿岸是德国人喜欢的度假胜地。
希腊正在为强风暴雨来袭进行准备。渡轮交通可能会受到影响。特别是伯罗奔尼撒半岛和克里特岛都被要求提高警惕。
首尔本周二表示，韩国、中国和日本将会在下个星期在日本举行峰会。上一次召开这种三国首脑峰会距今已时隔两年有余。
两架美国轰炸机在朝鲜半岛附近的日本海上空进行军事演习。与此同时，美国总统特朗普阐述了他对朝鲜问题的立场。
泰国游客人数连年增长。2017年仅中国游客就将达上千万。当地人尤其对在海滩上留下大量垃圾的一日游游客怨声载道。
日本政府对中方船只连日来不断进入东海有争议水域再度做出强烈反应，要求中方放弃可能加剧东海紧张局势行为。
大约150名越南民众周一聚集在首都河内市中心，纪念1988年越中海战中阵亡的越南战士。
气氛紧张的南中国海再现波澜：有菲律宾官员周三表示，中国在争议海域部署多艘船只，驱赶菲方渔船进入其传统渔场。
为抗议中国对南中国海的主权声索，47名菲律宾人登上一座有争议的岛屿。菲军方表示，他们密切监视了此次行动，以在有必要时提供帮助。中国对登岛行为表示强烈不满。
德国媒体关注中美在APEC上的较量。指出，让两国相互“秀肌肉”的 ，不光是舰艇和飞机，还包括为扩大影响力而签署的各种协议。德媒指出，美国扮演起“保护神”的角色，并不是大公无私的。
有关太平岛是“岛屿”还是“岩礁”的问题，台湾外交部重申，太平岛是“岛屿”，毋庸置疑，而且主权属于中华民国。
美国计划向具有主权争议的南中国海岛屿派遣军舰进行巡逻。德国之声专栏作者泽林认为，华盛顿的这一表态显示出美中关系目前的恶劣处境。
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