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岛屿主权争端

中国在南中国海与包括菲律宾、越南、印尼在内几个东盟国家、在东海与日本均发生对海域和岛屿的主权争议。

中国和日本对东海海域的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的主权争议时常伴有危险的民族主义声调。在南中国海的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）一带，中国和菲律宾的军舰和巡逻舰多次威胁对峙。

Vietnamesische Fischerboote im Hafen nahe Cana, s¸dchinesisches Meer, Vietnam, Asien *** Vietnamese fishing boats in port near Cana, South China Sea, Vietnam, Asia Copyright: imageBROKER/AndreasxRose ibxaro04896823.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Verˆffentlichung!

不想再忍！东盟就南海发立场声明 27.06.2020

东南亚国家领导人周五以视频的形式召开了峰会，新冠疫情和南中国海问题都是主要讨论话题。东盟周六发表了一份立场声明，就海事规定屡遭违反表示关注。
President Jokowi leads patrol ceremony in Natuna. President Indonesia Joko Widodo visit Natuna and lead Indonesia warship patrol in Natuna Sea amid China's claim for Natuna. His visit showed that the state exists in the border of Indonesia. These images were still taken in Natuna, Indonesia on January 8th by Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden.

印尼总统视察纳土纳群岛 宣示主权 08.01.2020

在雅加达和北京对相关海域主权发生争议的背景下，印度尼西亚总统佐科周三（1月8日）飞往南中国海最南端诸岛视察。
View over Honiara, capital of the Solomon Islands, Pacific PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MichaelxRunkel 816-3399 View Over Honiara Capital of The Solomon Islands Pacific PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright MichaelxRunkel 816 3399

中企所罗门租岛   合约违法无效 26.10.2019

所罗门群岛政府表示，中国森田集团与所罗门地方政府签署的岛屿租赁合同不符合法律程序，协议无效。美国对此表示欢迎。
This 2016 photo provided by NASA shows patches of bare land at the Jakobshavn glacier in Greenland. The major Greenland glacier that was one of the fastest shrinking ice and snow masses on Earth is growing again, a new NASA study finds. The Jakobshavn glacier around 2012 was retreating about 1.8 miles (3 kilometers) and thinning nearly 130 feet (almost 40 meters) annually. But the last two years it started growing again at about the same rate, according to a study released on Monday, March 25, 2019, in Nature Geoscience. Study authors and outside scientists think this is temporary. (NASA via AP) |

特朗普买不到格陵兰 续批丹麦首相「讨厌」 22.08.2019

特朗普在周三早上突然宣布取消访问丹麦，一举震惊了丹麦国民，以及曾经正式向特朗普提出邀请的王室。丹麦首相对这个决定表示震惊，特朗普对这个反应也还是不满意。
Hunderte Touristen nutzen am 14.08.2012 das sonnige Wetter am Strand des Seebades Sellin auf der Insel Rügen zum Sonnenbaden. Bei Temperaturen um die 20 Grad sind die Strandkörbe vor der Seebrücke gut gebucht. Foto: Stefan Sauer/lmv | Verwendung weltweit

德国波罗的海十大诱人之处 11.08.2019

阳光、沙滩和大海 ，2200公里长的海岸线。以下告诉你10个理由，为什么波罗的海沿岸是德国人喜欢的度假胜地。

27.09.2018, Griechenland, Rafina: Ein Auto wird beim Fahren über eine Straße im Hafen von einer Welle getroffen. Den zweiten Tag in Folge haben stürmische Winde erhebliche Probleme im Fährverkehr in der Ägäis und im Ionischen Meer verursacht. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

飓风即将来袭 希腊做准备进行应对 29.09.2018

希腊正在为强风暴雨来袭进行准备。渡轮交通可能会受到影响。特别是伯罗奔尼撒半岛和克里特岛都被要求提高警惕。

ARCHIV 2014 +++ A file dated 26 August 2014 of a North Korean flag (2-L) next to flags of Japan (L-R), China, Kazakhstan, and Bahrain on a flagstaff at the Athletes' village of the 17th Asian games Incheon 2014 in Incheon, South Korea. According o repors, North Korea on 22 June 2015 said it will boycott the upcoming 2015 Gwangju Summer Universiade Games taking place from 03 to 14 July as a protest against the United Nations (UN) opening an office in South Korean capital Seoul to monitor the North's human rights record. EPA/JEON HEON-KYUN |

中日韩峰会下周上演 重点谈朝鲜 02.05.2018

首尔本周二表示，韩国、中国和日本将会在下个星期在日本举行峰会。上一次召开这种三国首脑峰会距今已时隔两年有余。
10.10.2017+++ A U.S. Air Force B-1B Lancer assigned to the 37th Expeditionary Bomb Squadron, prepare for take-off to fly a bilateral mission with Japanese and South Korea Air Force jets in the vicinity of the Sea of Japan, from Andersen Air Force Base, Guam, October 10, 2017. Staff Sgt. Joshua Smoot/U.S. Air Force/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

美国军演战机飞越朝鲜半岛 11.10.2017

两架美国轰炸机在朝鲜半岛附近的日本海上空进行军事演习。与此同时，美国总统特朗普阐述了他对朝鲜问题的立场。

泰国涌入太多中国游客 13.03.2017

泰国游客人数连年增长。2017年仅中国游客就将达上千万。当地人尤其对在海滩上留下大量垃圾的一日游游客怨声载道。

A Japanese F-15 jet (background) and a Chinese Tu-154 jet (foreground) fly over the East China Sea, in this still image from video footage released by China's Ministry of Defense on June 12, 2014. China said on Thursday that Japan's accusations of Chinese fighter jets flying abnormally close to Japanese military aircraft over the East China Sea were aimed at deceiving the international community. Japan protested after Chinese warplanes flew abnormally close to Japanese military aircraft over the East China Sea on Wednesday. REUTERS/Ministry of National Defense of the People's Republic of China/via Reuters TV (EAST CHINA SEA - Tags: TRANSPORT POLITICS MILITARY) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. NO ARCHIVES

东京敦促北京不要加剧东海紧张局势 08.08.2016

日本政府对中方船只连日来不断进入东海有争议水域再度做出强烈反应，要求中方放弃可能加剧东海紧张局势行为。
14.03.2016+++ Anti-China protesters hold placards which read The country will not forget - Johnson South Reef - 14th March, 1988 during a gathering to mark the 28th anniversary of the Spratly Islands clashes between Vietnam and China at a public park in Hanoi March 14, 2016. REUTERS/Kham +++ (C) Reuters/Kham

越南民众聚集河内 纪念越中海战死亡战士 14.03.2016

大约150名越南民众周一聚集在首都河内市中心，纪念1988年越中海战中阵亡的越南战士。
--- DW-Grafik: Peter Steinmetz

菲律宾指责中国船只霸道占位 02.03.2016

气氛紧张的南中国海再现波澜：有菲律宾官员周三表示，中国在争议海域部署多艘船只，驱赶菲方渔船进入其传统渔场。
Photographed through the window of a closed aircraft, an aerial view shows Pag-asa Island, part of the disputed Spratly group of islands, in the South China Sea located off the coast of western Philippines on Wednesday July 20, 2011. A group of Filipino lawmakers flew Wednesday to the Philippine-occupied island in the disputed South China Sea to assert their country's claim to the potentially oil-rich region in defiance of China's protest that the visit threatens regional stability. (Foto:Rolex Dela Pena, Pool/AP/dapd)

菲年轻人登有争议岛屿 抗议“中国侵入” 28.12.2015

为抗议中国对南中国海的主权声索，47名菲律宾人登上一座有争议的岛屿。菲军方表示，他们密切监视了此次行动，以在有必要时提供帮助。中国对登岛行为表示强烈不满。
18.11.2015+++ U.S. President Barack Obama speaks during his address at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit in Manila November 18, 2015. REUTERS/Aaron Favila/Pool +++ (C) Reuters/A. Favila

德语媒体：不无“私心”的“秀肌肉” 18.11.2015

德国媒体关注中美在APEC上的较量。指出，让两国相互“秀肌肉”的 ，不光是舰艇和飞机，还包括为扩大影响力而签署的各种协议。德媒指出，美国扮演起“保护神”的角色，并不是大公无私的。
The Spratly Islands are a group of more than 750 reefs, iislets, atolls, cays and islands in the South China Sea. The archipelago lies off the coasts of the Philippines and Malaysia (Sabah), about one third of the way to southern Vietnam. They comprise less than four square kilometers of land area spread over more than 425,000 square kilometers of sea. The Spratlys are one of three archipelagos of the South China Sea which comprise more than 30,000 islands and reefs and which complicate governance and economics in that region of Southeast Asia. Such small and remote islands have little economic value in themselves, but are important in establishing international boundaries. There are no native islanders but there are rich fishing grounds and initial surveys indicate the islands may contain significant reserves of oil and natural gas. About 45 islands are occupied by relatively small numbers of military forces from Vietnam, the People's Republic of China, the Republic of China (Taiwan), Malaysia and the Philippines. Brunei has also claimed an Exclusive Economic Zone (EEZ) in the southeastern part of the Spratlys encompassing just one area of small islands above mean high water (on Louisa Reef.) Keine Weitergabe an Drittverwerter.

太平岛是 “岛屿”？还是 “岩礁”？ 03.11.2015

有关太平岛是“岛屿”还是“岩礁”的问题，台湾外交部重申，太平岛是“岛屿”，毋庸置疑，而且主权属于中华民国。
Chinese dredging vessels are purportedly seen in the waters around Mischief Reef in the disputed Spratly Islands in the South China Sea in this still image from video taken by a P-8A Poseidon surveillance aircraft provided by the United States Navy in this May 21, 2015 file photo. The United States is expected to sail warships close to the artificial islands in the next two weeks to signal it does not recognize Chinese territorial claims over the area, according to media reports citing a senior U.S. Official. REUTERS/U.S. Navy/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS - RTX1DZN7

泽林视点：危险的演习 15.10.2015

美国计划向具有主权争议的南中国海岛屿派遣军舰进行巡逻。德国之声专栏作者泽林认为，华盛顿的这一表态显示出美中关系目前的恶劣处境。
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