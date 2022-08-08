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中国在南中国海与包括菲律宾、越南、印尼在内几个东盟国家、在东海与日本均发生对海域和岛屿的主权争议。
中国和日本对东海海域的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的主权争议时常伴有危险的民族主义声调。在南中国海的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）一带，中国和菲律宾的军舰和巡逻舰多次威胁对峙。
《柏林晨报》指出，中国在台湾周边的演习是为「南海局势火上浇油」，而中国领导层正可借演习测试全面战争的必要性。 《奥格斯堡汇报》认为，佩洛西抵台时神色凝重，显然她很清楚访台行程会引起的风波，但仍前来「支持民主岛屿」。
俄罗斯入侵乌克兰也让不少分析人士担心，台湾是否会是下一个，外界担心，北京可能会对金门出手，接管这个靠近大陆的岛屿。那么，当地民众怎么看？
美国海军7月16日宣布，当天，美军“本福德”号驱逐舰在有争议的南沙群岛附近巡弋。这是一周内该舰在南中国海的第二次此类“自由航行”行动。
一艘美国驱逐舰周三在南海进入主权争议岛屿附近水域，中国军方称驱离了这艘“非法闯入中国领海”的军舰。美国海军则表示，中国关于这次任务的声明是“错误的”，并宣布“罗纳德-里根”号航母正在南海展开安全行动。
扩大法国地中海岛屿科西嘉自治权已成法国总统选战议题。根据周三（3月16日）访问该岛的法国内政部长达尔马宁（ Gérald Darmanin ）的一项表示, 巴黎有可能作出影响深远的让步。
台湾「兰屿」因盛产蝴蝶兰而得名，岛上居民达悟族称之为「人之岛」（Pongso No Tao）。自1982年起，一桶桶核废料从台湾本岛迁至这座岛屿，成为台湾唯一的核废贮存场。「人之岛」从此变成「核废贮存之岛」，居民抗争长达40年，却始终等不到核废料迁离。德国之声走访兰屿，聆听当地人对核能及核废的心声。
美日韩副外长周三举行三方会谈，但原定举行的联合记者会却因日韩副外长存在“分歧”被迫取消，独留美国副国务卿谢尔曼一人出席。事件的导火索是一名韩国高层官员日前登上争议岛屿。
菲律宾政府要求数十艘被怀疑由中国民兵操作的船只离开惠珊礁，但中国坚称自己拥有该礁石，中国船只在当地避风并无不妥。
中国国防预算增长6.8%，令人回想起过去这段时间中印冲突、南海争端、岛屿领土问题等因素，其中，因应台海局势更是中国解放军未来的重点项目。
据日本《产经新闻》周日报道，日本将于明年5月与法国、美国首次举行海陆联合军演。这次军演将在一个无人居住的日本岛屿举行。法国海军参谋长表示，军演是“发给中国的信息”。
中日外长同意，本月恢复受到新冠疫情影响的商务人士往来。此外，双方将继续就东海岛屿争议谈判。王毅此次访问是9月日本首相菅义伟就任以来两国间的首次高级别会晤。
这已经是今年以来的第21次：日本海上保安厅表示，周日上午两艘中国海警船驶入两国存在主权争议的岛屿附近水域。日方采取了警告驱离和部署巡逻的行动加以回应。
近期，德国国内新冠感染病例重又上升，不断打破5月初以来的记录。德国权威疾控机构发出警报，而对疫区的一项抗体研究结果也为此提供了证据。 德国外交部同时警告人们，目前不要去西班牙旅游，度假岛屿马略卡也被列入风险区名单。
希腊在多座岛屿上安置了成千上万难民。自新冠疫情爆发以来，希腊本岛的多处难民营相继出现感染病例，如今在希俄斯岛也有难民确诊新冠肺炎。
东南亚国家领导人周五以视频的形式召开了峰会，新冠疫情和南中国海问题都是主要讨论话题。东盟周六发表了一份立场声明，就海事规定屡遭违反表示关注。
日本石垣市议会6月22日通过决议，将属于该市管辖的尖阁诸岛（中国称“钓鱼岛”）行政区名称“登野城”更改为“登野城尖阁”。中国表示该决议“是对中国领土主权的严重挑衅”，保留做出进一步反应的权利。
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