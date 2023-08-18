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中国在南中国海与包括菲律宾、越南、印尼在内几个东盟国家、在东海与日本均发生对海域和岛屿的主权争议。
中国和日本对东海海域的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的主权争议时常伴有危险的民族主义声调。在南中国海的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）一带，中国和菲律宾的军舰和巡逻舰多次威胁对峙。
台灣副總統賴清德過境美國，再遭中國抨擊「竄美」，台灣部分輿論亦喊出「疑賴論」。作為台灣總統大選候選人，賴清德的美洲行傳遞了什麼訊息？DW訪問3名專家，解讀美、中、台的各自盤算。
据美联社分析卫星图片称，中国看起来于近期开始在一个有主权争议的南中国海岛屿上修建简易机场，越南和台湾也对该岛屿提出主权要求。
台灣副總統賴清德近日接受彭博社專訪，重申他對「台灣獨立」和兩岸關係的立場。作為民調領先的2024年台灣總統候選人，賴清德走中間路線，會贏得更多選民支持，還是丟失民進黨基本盤？
过去几十年来，东京和莫斯科一直就千岛群岛的主权归属争执不下。而俄乌战争的爆发，也让一些日本人看到了重新收回千岛群岛主权的希望。那么，中国又在这场领土争端中扮演着怎样的角色呢？
美國國防部與中國外交部高層2日展開會談，這是中美防長對話破局後，兩國罕見的安全有關對話。同時，《金融時報》報導稱，白宮擬再藉外國軍事融資對台提供軍援。
美國共和黨總統候選人、現任佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）31日稱，他若當選美國總統，將取消中國的「永久正常貿易關係地位」，也會阻止中國武力犯台。
美國總統拜登日前間接稱習近平為獨裁者，據報中方已要求美方採取行動化解此事，拜登22日則表示他拒絕收回該說法。此外，本週有一艘美國海警隊船隻行經台海，中方如何反應？
路透社引述匿名消息獨家報導，台灣外交部長吳釗燮下週將赴歐訪問，並突破性地與捷克總統同台出席外交活動，若成真料將再次引發中國不滿。捷克外交部則强調，捷克官員不會偏離既有的對台政策。
《金融時報》引述消息人士說法，稱美國、台灣和日本將共享海軍無人機的即時數據。專家指，此事若屬實顯示三方政治互信程度高。但台灣國防部稍晚否認消息；中國外交部則重申「一中」原則、勿與台開展軍事聯繫。
斐济总理兰布卡6月7日表示，斐济正在审议与中国的警察交流协议，并考虑是否彻底取消。他称希望“与那些具有相似民主价值观以及立法、司法等制度的国家合作”。
美中軍艦週末險些在台海相撞，美國白宮週一（6月5日）表示，中國解放軍越來越具侵略性，恐將導致「有人受傷」。不過專家告訴DW，中國對此事的反應也許暗示著中美開啟討論的前奏。
菲律賓總統小馬科斯4日表示，若台海爆發衝突，美菲防務協議下的軍事基地將能在民防方面派上用場。他還說，按照雙方協議範圍，這些基地並非為了「進攻」用途而設置。針對可能的台海戰爭，他還說了什麼？
韓國總統尹錫悅26日與美國總統拜登會晤，稱雙方將加強核武的合作與磋商，以嚇阻朝鮮的威脅。雙方聯合聲明內也提到了台海和平穩定的重要性，但相關內容被中國稱為「涉華錯誤表述」。聲明內究竟說了什麼？
中美兩國的軍事對峙不斷升溫。中國宣布將與新加坡舉行聯合軍演，此前美菲也已開始在菲國各島演習。夾在中美兩國的角力之間，菲律賓和新加坡如何周旋其中？
加拿大眾議院跨黨派代表團10日抵台，進行為期一週的訪問，並於12日上午會見台灣總統蔡英文。蔡英文對訪團表達希望加國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），訪團代表則說台加均深受中國滲透，加國須提高警覺。
中國對台實施三天軍演剛剛結束，蔡英文10日深夜在臉書上批評中國此舉不負責任，此事也引發美日俄三國的關注。DW訪問的專家則表示，中國在此次軍演「立下了令人不安的先例」。
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