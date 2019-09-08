 岛国图瓦卢拒北京挺台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2019

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时政风云

岛国图瓦卢拒北京挺台湾

正在台北访问的南太平洋岛国图瓦卢外长表示，拒绝中国企业帮助建造人工岛屿，以应对海平面升高带来的威胁。北京的建议被视为旨在消减台湾在该地区的影响力。

Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

图瓦卢主岛Funafuti

DW.COM

在中国加强与太平洋岛国合作、西方对北京在该地区势力扩张产生警觉的背景下，太平洋岛国的领导人表示，即将到来的太平洋岛国论坛之焦点应是气候变化，而不是中国。 (04.08.2019)

所罗门群岛周三举行了大选，当地警方形容投票过程和平且有秩序。 然而，所国与台湾跟中国之间的外交关系，再度成为此次选举的焦点之一。 前澳大利亚驻所国官员分析，有些所国政治人物在催促该国政府与中国建交。 (04.04.2019)

台湾总统蔡英文即将于周四出访三个位于南太平洋的友邦，并出席首届太平洋妇女领袖联盟会议。然而，有专家指出，台湾在这个区域六个邦交国之一的所罗门群岛有松动的危机。 (19.03.2019)

台湾艺术家黄瑞芳代表图瓦卢参加了第五十五届威尼斯双年展会。他的作品围绕着图瓦卢严峻的环境危机。该展会中德国馆的代表艺术家包括中国艺术家、不同政见者艾未未。 (08.06.2013)

（德国之声中文网）图瓦卢外长科飞（Simon Kofe）刻意强调了对台湾的支持，并指出，图瓦卢正致力于同台湾在太平洋地区仍拥有的4个邦交国携手，以集团方式动作。

他周四（11月21日）在台北接受路透社采访时表示，图瓦卢与台湾的外交关系"比过去任何时候都更牢固"。他在提及马歇尔群岛、帕劳和瑙鲁以及图瓦卢四国以集团方式行动的前景时指出，"我们相信携手行动的力量。和我们的伙伴一起，我们将有能力反制来自大陆中国的影响。"

科飞外长的这一表态有利于确定在明年一月的大选中竞选蝉联的台湾总统蔡英文。自这位民进党政治家2016年上任以来，台湾已先后失去7个邦交国。就在两个月前，太平洋岛国基里巴斯和所罗门群岛宣布断绝与台湾的外交关系，转而承认中国。

数月来，北京发起一场攻势，挖走自治台湾的更多邦交国。北京视台湾为其领土的一部分，不允许它享有国与国关系。

台湾抱怨基里巴斯受到北京承诺提供飞机的蛊惑，而所罗门则受到北京提供开发援助的利诱。

Taiwans Präsidentin Tsai besucht die Marshall Inseln, Tuvalu und Solomon Inseln mit Transit in Honolulu und Guam (Taiwan President Office)

蔡英文2017年访问南太平洋友邦时在所罗门群岛

科飞外长告知路透社，中国企业新近曾向图瓦卢一些社区表示，愿对政府造价4亿美元的建设人工岛计划提供帮助。他表示，他个人相信，这些企业的背后是中国政府。他称，"我们对此说不。我们听到了很多有关贷款的说法，中国购买我们的岛屿，寻求在我们的领土上设立军事基地。这些是与我们的利益息息相关的事情。"科飞外长表示，"我们希望其它国家引起警惕，采取谨慎态度，关注这些消极的影响……这些影响对我们的太平洋兄弟姐妹是不好的"。

中国扩大其在太平洋影响的动作给美国及其盟国拉响了警报，这些盟友中包括日本、澳大利亚和新西兰。自第二次世界大战以来，这一国家集团控制着这些发展小国的战略水域，并正致力于反制北京的动作。

所罗门马莱塔省（Malaita ）省长周四对诉路透社表示，美国及其地区盟友已许诺建造一深水港，并将被邀请在其领土上巡逻，作为反制不断增加的中国投资的桥头堡。

 

凝炼/乐然（路透社）

 

 

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