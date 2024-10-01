山陀儿来袭 台湾军队“迎战”

台湾即将面临强台风山陀儿的袭击，西部沿海地区已关闭学校和办公室，并疏散了数百名居民。预计台风将在高雄登陆，并带来大量降雨和强风。

（德国之声中文网）台湾当局在山陀儿台风即将登陆之前，采取了紧急措施，包括关闭学校、办公室以及疏散数百名居住在易发生山体滑坡的山区居民。据台湾中央气象局预测，台风将于周三下午在高雄市附近登陆，并向东北方向移动。高雄市长陈其迈敦促市民避免外出，尤其是避免靠近洪水和滑坡风险地区。山区的降雨量预计将达到80厘米。

为了应对台风的潜在破坏，台湾国防部动员了近40,000名士兵协助救援工作。台风的最大风速可达198公里/小时，阵风更是高达245公里/小时，造成航班取消和超市抢购潮。

山陀儿台风的路径显示将影响台湾西部人口密集地区，这是台风较少直接袭击的区域。上一次类似的台风事件是1977年的泰玛台风，曾导致高雄严重破坏，造成数十人死亡。

与此同时，台湾海岸警卫队也展开了紧急救援行动，在台东市东南方约60公里处救助了弃船的19名船员。在菲律宾北部，山陀儿台风已造成1人死亡，5,000人被迫撤离，许多房屋和基础设施受损。

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