山陀儿台风登陆高雄，已造成至少2人死亡

台风山陀儿周四中午登陆台湾高雄小港，已造成至少2人死亡，2人失踪，123人受伤。西部沿海地区继续关闭学校和办公室，数千人疏散撤离。高雄市长呼吁民众非必要千万不要出门。

（德国之声中文网）台风山陀儿周四（10月3日）中午12时40分登陆台湾高雄小港，已造成至少2人死亡，2人失踪，123人受伤。西部沿海地区继续关闭学校和办公室，数千人疏散撤离。

台湾气象署官员伍婉华表示，山陀儿登陆后，高屏地区风强雨骤，台风持续往偏北的方向移动，目前仍属中度台风；预估周五减弱为热带性气压，东半部海面风力会稍弱，但台湾海峡、巴士海峡风力仍偏强，可能要等到5日才会减弱。

根据台湾中央灾害应变中心周四上午的通报，花莲县寿丰乡1名约70岁男子在家中修树不慎自高处坠落，送医后隔天不治死亡；台东县1名约66岁男子在开车途中撞到路边落石，送医院抢救不治死亡。失踪部分，云林县台西乡梦幻沙滩疑有1人落海，因风浪过大已停止搜救；花莲县有民众目击乡民被水冲走，扔在持续搜救。

台风还造成至少7件泥石流灾情及上千件一般灾情，其中均无人受困伤亡。中央灾害应变中心表示，有13县市进行预防性疏散撤离，至上午8时止，累计撤离共9967人。此外，台风山陀儿造成全台湾停电共10万余户，9万余户已修复。

台湾部分医院门诊停诊，但开设台风特别门诊；各项检、查验暂停，住院及急诊服务照常运作。

高雄市长陈其迈周三提醒市民非必要千万不要出门。 图像来源: Chiang Ying-ying/AP Photo/picture alliance

高雄市长提醒市民非必要千万不要出门

高雄市自周二起已经连续停止上班上课第3天，市长陈其迈周三上午呼吁民众没有必要就不要外出，下午再次提醒市民非必要千万不要出门。

芯片制造商台积电及南台湾科学园区的其他几家工厂仍在运作。

台湾所有国内航班暂停，约240架国际航班被取消。

山陀儿从菲律宾逼近台湾，此前在菲律宾造成了房屋损毁和停电。

今年7月，台风凯米（格美）登陆台湾，成为当时台湾八年里遭遇的最强烈台风，造成至少10人死亡，数百人受伤。

有媒体报道称，山陀儿与1977年7月袭击高雄赛洛玛台风相似。赛洛玛台风当时重创高雄港及台湾西南部电力设施，造成37人死亡，12人失踪，298人受伤的严重灾情。

上海：一周内两度遭遇台风登陆 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、美联社、路透社及台湾中央社）

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