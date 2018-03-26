 山西监测数据造假 生态环境部约谈涉案人 | 科技环境 | DW | 07.08.2018

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科技环境

山西监测数据造假 生态环境部约谈涉案人

地方官员干预监测数据一案，从去年爆发后，经过地方法院审理与判决，终被中央机关约谈。

China Lianyungang Smog Luftverschmutzung (Getty Images/VCG )

连云港市建筑物被空污粒子化为云雾缭绕的奇景

(德国之声中文网) 中国官媒新华社6日报道，针对环境空气自动监测数据造假问题，生态环境部联合山西省政府对临汾市政府主要负责人进行约谈。

生态环境部在约谈中指出，该案是「有组织、有预谋的蓄意犯罪」，也称「地方政府工作明显失察，存在履职不力、对环保高压线不敏感、不警醒问题，有不可推卸的责任」。

在中国，人为干扰或篡改监测数据的案件屡见不鲜。

2015年开始，新的《环境保护法》明定了篡改数据为违法行为。之后传出各种造假手法，有直接更改监测数据的，也有私接稀释装置等人为干扰监测数据采集的，或给仪器戴面罩、或在旁边设置机器给监测仪器增氧的。

生态环境部直属新闻单位《中国环境报》报道，环境部要求临汾市要加强治理，确保生态环境监测数据真实准确。整改情况需于9月30日前报送生态环境部，并抄报山西省人民政府。

生态环境部也在报道中检讨宣导不力。文章提到，2017年以来，中央要求关于监测数据造假罪名入刑、西安市监测数据造假典型案例等要多加宣导，但是此次涉案的16名人员都不了解自己行为带来的后果，特别是涉案的市环保局办公室原主任张烨，以为干扰监测仅属于违规，浑然不知自己犯罪。

China Shanghai Smog (picture-alliance/Imaginechina/Z. Yang)

中国许多地区都被糟糕的空气质量所苦。图为上海街上。

人为干扰监测数据

过去，山西临汾便因二氧化硫严重超标引起广泛关注。

2017年1月，临汾市政府因大气环境质量持续恶化、二氧化硫浓度长期超标而被主管单位约谈。约谈后，临汾市进行整改，然而因为过去的数据不实，2017年上半年全市大气环境质量监测数据不降反升。

2018年3月底，生态环境部组织发现，临汾市6个国控空气自动监测站有部分监测数据异常，怀疑采样系统受到人为干扰，查实后依法移送公安部。

4月11日，公安部将案件移交山西省公安机关。山西省公安抓捕16名犯罪嫌疑人，依法移送起诉。

调查发现，2017年4月至2018年3月，环保局局长间接指使他人通过堵塞采样头、向监测设备洒水等方式，对全市6个国控空气自动监测站实施干扰近百次，导致监测数据严重失真达53次。

5月30日，山西省晋中市榆次区人民法院已经对涉案16人作出判决，以「破坏计算机信息系统罪」之名，对临汾市环保局原局长张文清判处有期徒刑两年，临汾市环保局办公室原负责人张烨、环境监测站原聘用人员张永鹏分别判处有期徒刑一年。其他13名从犯分别依照涉案程度被判处有期徒刑8个月、拘役、缓刑不等。

罗法/苗子(综合报道)

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