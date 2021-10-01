 山西煤矿被淹 中国煤炭价格创新高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2021

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新闻广角

山西煤矿被淹 中国煤炭价格创新高

主要产煤省份山西发生洪灾，进一步加剧了煤炭供应的紧张局势，中国动力煤价格周三飙升至历史新高。

China Shanxi Provinz Überschwemmungen

（德国之声中文网）与此同时，由于政府试图放开电力价格，使得发电企业对煤炭的需求也进一步提高。作为世界第一大耗碳大国，中国正在面临一场严重的能源危机。能源供不应求，而燃料价格却在一路飙升。政府出台了一系列措施，提高煤炭产量，并对工业企业的电力消耗加以控制。与此同时，发电厂和其他用碳企业则增加了煤炭进口量。

山西和内蒙古政府要求两百多家煤矿增加产量，但连续数天的大雨却导致山西大约60家煤矿蒙受洪水灾害。山西一名官员周二表示，年产量总计480万吨的四家煤矿已经被迫停产。

煤炭期票价格创下历史新高，而今年以来，煤炭价格已经上涨了三倍之多。周三发布的中国海关总署最新数据还显示，为了弥补当前的供给缺口，九月份煤炭进口的数量也升至今年最高水平。今年九月，中国总共进口了3288万吨煤炭，比去年同期增加了76%。路透社报道称，这也是开展相关统计以来，第五大的单月煤炭进口量。

Luftverschmutzung in China

中国是全球第一大煤炭消耗国。图为位于山东的一个火力发电厂。


路透社上周报道称，中国方面已经放行了海关仓储中的澳大利亚煤炭，但并没有公开取消对澳洲煤炭的进口禁令。

销售商表示，受铁路运输能力所限，从俄罗斯和蒙古进口煤炭的数量无法大幅提高，而从印度尼西亚进口的煤炭，则受下雨天气影响，也受到阻碍。

发电企业正在努力扩展煤炭来源，开始从哈萨克斯坦等国进口煤炭。

官方的新华社周二报道称，中国总理李克强同蒙古国总理奥云额尔登（ Oyun-Erdene Luvsannamsrai）举行视频会晤时表示，他期望能够进一步提高两国间的煤炭交易量。

在煤炭价格和进口量大幅提升前，中国政府放宽了电力价格的管制，允许发电厂向商业客户按市场价格收费。这是中国电力价格政策的重大改变，迄今为止，发电厂和工业企业间需依照固定价格签署供电合同。

政府此举的目的是鼓励火力发电厂提高发电量，缓解供电紧张局势。过去几周以来，中国很多地区对企业实施了用电限制。

（路透社）

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