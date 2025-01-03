山西一医院涉嫌买卖儿童遭调查

（德国之声中文网）央视等中国官媒的报道中均强调，“对发现的违法违纪问题，将依法依纪严肃处理”。但报道中并未就事件本身披露更多细节。

英文版《南华早报》报道称，事件最先是由一名专事打击人口买卖的民间志愿者最先披露的。这位名叫上官正义（音）活动人士从山西大同第一人民医院的一名清洁工处获得了该医院存在买卖婴儿现象的线索。

此前，中国媒体《南方窗》报道称，去年11月南风窗记者曾同上官正义一起前往大同实地探访，并同提供线索的医院清洁工线下见面。这位王姓女子坦承自己介绍买卖孩子的事实，并将其称为“做好事”。同时她还表示，大同第一人民医院一位王姓妇产科主任也曾参与买卖婴儿的事情，并曾因此被公安调查。

2024年12月27日，上官正义在大同第一人民医院妇产科见到这位王姓主任，其当面承认确有此事。但她表示具体情况同王姓清洁工的描述不符，她在其中没有获利，只是介绍双方认识，而且司法机关对此已有定论，其被免于公诉，不追究刑事责任。

根据中国刑法，拐卖妇女儿童者，可被判处五年至无期的刑罚，而情节特别严重者，则可判处死刑。而买家也将被判处最高三年监禁的刑罚。去年九月，《新苏黎世报》发表评论称，尽管中国政府不断发起打击婴幼儿买卖问题的专项行动，但收效并不显著，原因之一就是相关法律过于宽泛。“在中国，购买婴幼儿的买家，面临最高三年的刑期，而贩卖珍惜动物物种则面临终身监禁甚至死刑。”

“在中国，购买婴幼儿的买家，面临最高三年的刑期，而贩卖珍惜动物物种则面临终身监禁甚至死刑。” 图像来源: Marco Ugarte/AP Photo/picture alliance

《南华早报》报道称，根据上官正义提供的线索，2023年，河南三名官员被判刑入监，因为他们参与了一起售卖五千份出生证明的案件。上官正义称，这些出生证明被买到其他省份，以方便一些人为其来路不明的子女登记户口。

在中国，拥有户口是获取公共服务的先决条件，只有拥有户口的儿童，才能接种疫苗以及办理入学等手续。

中国《南方网》周五发表评论称，“医院相关人员参与买卖婴儿，是对法律的公然践踏、对生命尊严的极大漠视，伤害了无数家庭的心，造成的社会影响及危害更为严重。山西大同市第一人民医院相关人员涉嫌参与婴儿买卖一事快速成为热点、热搜，足以印证这一点。”

（综合报道）

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