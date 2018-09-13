 山竹转弱西去 香港满目疮痍 | 科技环境 | DW | 17.09.2018

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科技环境

山竹转弱西去 香港满目疮痍

「山竹」颱风接连重创菲律宾与香港之后，威力逐渐减弱，已经往西行，人们接着需要展开清理工作，但是政府却没有宣布企业停工，引发舆论批评。

Hongkong Taifun Mangkhut (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

(德国之声中文网) 「山竹」颱风威力减弱往西行，香港天文台也将最高警戒的十号飓风风球改成三号强风信号。

这一次是继去年超强颱风「天鸽」袭港后，再一次發出最高热带气旋警告信号。

根据香港天文台，山竹颱风是今年到目前为止最强的颱风，直径达到900公里，大老山测得最高持续风速每小时189公里、最高阵风每小时256公里。维多利亚港的海水高度一度达到3.9米。

山竹颱风在菲律宾时，持续风速一度达到每小时205公里，造成64人死亡、36人失踪。其引发的土石流活埋几十人。前进广东之后，又在广东造成两人死亡，170万人受停电影响。

昨日下午约下午5时，山竹在广东省江门市台山沿海登陆，登陆后先后穿过广东西部和广西南部，强度逐渐减弱。

Hongkong Taifun Mangkhut (Reuters/B. Yip)

杏花邨，一辆车被困在水阵中

城市还给海洋垃圾还给人类

香港媒体报道，近海港島杏花邨大范围水浸，部份地区潮水退去后留下大量保丽龙(發泡胶)垃圾。

在其他地方，树木被连根拔起，街道被淹没，商业大楼的玻璃被吹破，文件纸片满城飞。香港的日常生活几乎陷入停滞状态。

有位名为Terry Cho的民众在香港天文台的脸书专页上反映，此次台风袭击威力不同以往，虽周一威力减弱，但是街道满目疮痍，清理费时，希望停课停工清理后续，获得209网友点赞响应。

随后，香港政府宣布停课不停工。此举引发民众批评。

截至昨晚，香港有关部门收到262宗塌树报告、46宗淹水和1起山泥倾泻，上百人入住政府设立的临时庇护中心。

Hongkong Taifun Mangkhut (Reuters/B. Yip)

消防人员正在尝试将一辆轿车推出淹水区

美东地区

在美东地区卡罗莱纳州，飓风佛罗伦斯也同样酿成重大灾情。

昨日下午5时，官方宣布第16个人因为佛罗伦斯飓风死亡。

南卡罗来那公共安全部门表示，一辆接驳巴士在清晨六点时开进淹水区。这位30岁的驾驶接着失速撞上一旁的树，当场死亡。

北卡有大约五十万户因飓风停电，南卡则有二十万户的电力受到影响。1.5万人被暂时安顿在政府设立的158个庇护所。

USA North Carolina Tropensturm Florence (picture-alliance/AP Photo/T. Copeland)

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罗法/夏立民(综合报导)

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