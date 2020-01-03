山火肆虐 澳洲动员预备军人救灾

（德国之声中文网）欧洲首相莫里森宣布召集3000名后备军人协助救灾，并将军事基地作为紧急安置所。此外，第三艘军舰"阿德莱德号"（Adelaide）两栖攻击舰被派遣前往新南威尔斯和维多利亚省协助居民疏散。此前澳洲已经出动巡逻舰"梧桐号"（Sycamore）和两栖登陆舰"乔勒斯号"（Choules）救援受困在维多利亚省东部城镇马拉库塔镇的民众。据澳洲当局指出，这是澳洲和平时期以来最大规模的疏散行动。澳洲首相莫里森承诺拨款2000万澳币再租赁四架消防飞机。莫里森表示："今日的决定将使更多人脚履平地，更多飞机上空，更多船舰出海。"

澳洲防长佩恩(Marise Payne)强调，政府并非草率做出决定。她指出，这是澳大利亚有史以来首次如此大规模召集后备军人。数月前开始，澳洲军队已经派出约2000名士兵、侦察飞机和物流协助扑灭森林大火。

情势或将再次加剧

在南澳旅游胜地袋鼠岛上两人因山火死亡后，澳洲境内因林火丧命的人数增加至21人。自去年9月火灾爆发以来，已有大量房屋和建筑以及超过500万公顷土地被摧毁，对当地的物种也带来毁灭性伤害。

澳洲首相莫里森应最初对森林大火的处理方式遭到民众诟病。当大火开始侵袭森林时，莫里森曾飞到夏威夷度假。在前往新南威尔斯的卡巴戈镇（Corbago）探视灾民时，莫里森遭到当地民众的抨击嘲讽。一名哭泣的孕妇和志愿消防员拒绝与其握手。最后莫里森只能提前离开，身后还不断传来居民的叫骂声。

若澳洲气温继续超过40摄氏度，山火肆虐的情况预计将于本周末再次加剧。目前澳洲整个东南部几乎都处于紧急状态中。

澳大利亚森林火灾：动物面临致命威胁 袋鼠的家被烧了！ 澳大利亚东部大火威胁到当地的国家公园。可怜的野生动物无处藏身，看看这只惊吓之后的袋鼠不知该奔向哪里。澳大利亚野生动物组织称，最近几周里，已有超过350只考拉（树袋熊）不是葬身火海，便是因失掉生活条件而死亡。

澳大利亚森林火灾：动物面临致命威胁 消防员已力不从心 3000多名消防人员投入救火，已有13人受伤。昆士兰州紧急消防局发出警告，局势危急，消防员扑灭大火的能力在下降。大火对所有生命造成直接威胁。

澳大利亚森林火灾：动物面临致命威胁 致命的干旱 直升机在灭火。伴随着高温和大风，澳大利亚的持续干旱，为森林火灾提供了绝佳条件。如果在接下来的几天里不下雨，火势将继续蔓延并扩大。截至目前，已有3人死亡，120多人受伤。

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澳大利亚森林火灾：动物面临致命威胁 损失难以估量 大火过后，虽然性命保住了，但这只鸟儿到哪里筑巢为家呢？截至目前，这场火灾已毁掉了1万多平方公里面积的森林。 作者: Kristie Pladson



张筠青/李鱼（路透社、德新社、法新社）