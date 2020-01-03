山火肆虐 澳洲动员预备军人救灾

澳洲森林大火灾情不断加剧，该国总理宣布动员数千预备军人协助救灾，同时派遣三艘战舰协助灾民疏散。若澳洲气温居高不下，预计情况将再次加剧。
（德国之声中文网）欧洲首相莫里森宣布召集3000名后备军人协助救灾，并将军事基地作为紧急安置所。此外，第三艘军舰"阿德莱德号"（Adelaide）两栖攻击舰被派遣前往新南威尔斯和维多利亚省协助居民疏散。此前澳洲已经出动巡逻舰"梧桐号"（Sycamore）和两栖登陆舰"乔勒斯号"（Choules）救援受困在维多利亚省东部城镇马拉库塔镇的民众。据澳洲当局指出，这是澳洲和平时期以来最大规模的疏散行动。澳洲首相莫里森承诺拨款2000万澳币再租赁四架消防飞机。莫里森表示："今日的决定将使更多人脚履平地，更多飞机上空，更多船舰出海。"
澳洲防长佩恩(Marise Payne)强调，政府并非草率做出决定。她指出，这是澳大利亚有史以来首次如此大规模召集后备军人。数月前开始，澳洲军队已经派出约2000名士兵、侦察飞机和物流协助扑灭森林大火。
情势或将再次加剧
在南澳旅游胜地袋鼠岛上两人因山火死亡后，澳洲境内因林火丧命的人数增加至21人。自去年9月火灾爆发以来，已有大量房屋和建筑以及超过500万公顷土地被摧毁，对当地的物种也带来毁灭性伤害。
澳洲首相莫里森应最初对森林大火的处理方式遭到民众诟病。当大火开始侵袭森林时，莫里森曾飞到夏威夷度假。在前往新南威尔斯的卡巴戈镇（Corbago）探视灾民时，莫里森遭到当地民众的抨击嘲讽。一名哭泣的孕妇和志愿消防员拒绝与其握手。最后莫里森只能提前离开，身后还不断传来居民的叫骂声。
若澳洲气温继续超过40摄氏度，山火肆虐的情况预计将于本周末再次加剧。目前澳洲整个东南部几乎都处于紧急状态中。
张筠青/李鱼（路透社、德新社、法新社）