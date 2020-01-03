 山火肆虐 澳洲动员预备军人救灾 | 科技环境 | DW | 04.01.2020

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科技环境

山火肆虐 澳洲动员预备军人救灾

澳洲森林大火灾情不断加剧，该国总理宣布动员数千预备军人协助救灾，同时派遣三艘战舰协助灾民疏散。若澳洲气温居高不下，预计情况将再次加剧。

Australien Waldbrände Evakuierungen durch Marine (picture-alliance/AP/Australian Department of Defense)

军方出动参加救灾

DW.COM

澳洲爆发了近年来最严重的森林大火之后，澳洲首相饱受批评，不但危机管理的能力受到质疑，也因拒绝修正气候政策受到挞伐。 (03.01.2020)

鉴于山火灾情恐将加剧，澳大利亚新南威尔士州发布疏散令，并宣布进入为期一周的紧急状态。当局称这是该地区“有史以来最大规模的人口撤离行动”。 (02.01.2020)

（德国之声中文网）欧洲首相莫里森宣布召集3000名后备军人协助救灾，并将军事基地作为紧急安置所。此外，第三艘军舰"阿德莱德号"（Adelaide）两栖攻击舰被派遣前往新南威尔斯和维多利亚省协助居民疏散。此前澳洲已经出动巡逻舰"梧桐号"（Sycamore）和两栖登陆舰"乔勒斯号"（Choules）救援受困在维多利亚省东部城镇马拉库塔镇的民众。据澳洲当局指出，这是澳洲和平时期以来最大规模的疏散行动。澳洲首相莫里森承诺拨款2000万澳币再租赁四架消防飞机。莫里森表示："今日的决定将使更多人脚履平地，更多飞机上空，更多船舰出海。"

澳洲防长佩恩(Marise Payne)强调，政府并非草率做出决定。她指出，这是澳大利亚有史以来首次如此大规模召集后备军人。数月前开始，澳洲军队已经派出约2000名士兵、侦察飞机和物流协助扑灭森林大火。

情势或将再次加剧

在南澳旅游胜地袋鼠岛上两人因山火死亡后，澳洲境内因林火丧命的人数增加至21人。自去年9月火灾爆发以来，已有大量房屋和建筑以及超过500万公顷土地被摧毁，对当地的物种也带来毁灭性伤害。

Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/D. Himbrechts)

灾难当头，动物很惨

澳洲首相莫里森应最初对森林大火的处理方式遭到民众诟病。当大火开始侵袭森林时，莫里森曾飞到夏威夷度假。在前往新南威尔斯的卡巴戈镇（Corbago）探视灾民时，莫里森遭到当地民众的抨击嘲讽。一名哭泣的孕妇和志愿消防员拒绝与其握手。最后莫里森只能提前离开，身后还不断传来居民的叫骂声。

若澳洲气温继续超过40摄氏度，山火肆虐的情况预计将于本周末再次加剧。目前澳洲整个东南部几乎都处于紧急状态中。

  • A kangaroo stands in a charred forest.

    澳大利亚森林火灾：动物面临致命威胁

    袋鼠的家被烧了！

    澳大利亚东部大火威胁到当地的国家公园。可怜的野生动物无处藏身，看看这只惊吓之后的袋鼠不知该奔向哪里。澳大利亚野生动物组织称，最近几周里，已有超过350只考拉（树袋熊）不是葬身火海，便是因失掉生活条件而死亡。

  • A fire truck is seen near a bushfire in Nana Glen

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    消防员已力不从心

    3000多名消防人员投入救火，已有13人受伤。昆士兰州紧急消防局发出警告，局势危急，消防员扑灭大火的能力在下降。大火对所有生命造成直接威胁。

  • A fire bombing helicopter works to contain a bushfire

    澳大利亚森林火灾：动物面临致命威胁

    致命的干旱

    直升机在灭火。伴随着高温和大风，澳大利亚的持续干旱，为森林火灾提供了绝佳条件。如果在接下来的几天里不下雨，火势将继续蔓延并扩大。截至目前，已有3人死亡，120多人受伤。

  • Bushfires turn the sky orange in Port Macquarie.

    澳大利亚森林火灾：动物面临致命威胁

    火势更快更猛

    在麦奎利港，天色变得火红。新南威尔士州周三同时爆发了150个火点，当局还从未遇到过如此严峻的场面。

  • A ferry navigates smoke-filled Sydney

    澳大利亚森林火灾：动物面临致命威胁

    危险的火灾

    一艘渡轮正要驶进烟雾缭绕的悉尼港。悉尼政府向该市以及周边地区居民发出了“火灾危险”的警告。

  • A kookaburra perches on a branch in a fire-ravaged forest.

    澳大利亚森林火灾：动物面临致命威胁

    损失难以估量

    大火过后，虽然性命保住了，但这只鸟儿到哪里筑巢为家呢？截至目前，这场火灾已毁掉了1万多平方公里面积的森林。

    作者: Kristie Pladson


张筠青/李鱼（路透社、德新社、法新社）

DW.COM

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