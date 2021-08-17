山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗

德国烈焰

在德国本土，火灾同样此起彼伏。不过，与2019年发生的德国史上最大的森林火灾相比，6月中旬在德国东部梅前州吕布森（Lübtheen）的前军事训练区发生的森林火灾（如图）由于加强了防御，扑灭得更快。这次被毁森林的面积为100公顷。四年前，这一数字为1000公顷。