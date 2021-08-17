山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
烧焦的树干、有毒的灰云、危险的灭火行动：在极端高温之下，希腊多地发生了严重大火，其他一些欧美国家也是森林火灾不断。
图中是7月23日的希腊科孚岛，这里大火肆虐。目前，当局已从该岛疏散约2500人。7月23日是希腊今年迄今为止最热的一天，这一天新发生了64场火灾。目前在希腊各地，消防人员正在与82场野火搏斗。
图中，一位父亲正将女儿从罗德岛带往安全地带，在这个希腊岛屿上，森林大火已肆虐多日。迄今为止，约30000人被疏散。其中2000多人是乘船从海滩上撤离的，他们中不少人是度假者。同时，大火导致部分道路中断，一些人不得不步行撤离。
疏散给度假者带来巨大不便，更需要消防员付出巨大努力。罗得岛的官员告诉希腊媒体，由于大火，部分道路无法通行。度假者和一些当地人不得不暂时被安置在体育馆、学校建筑和酒店会议中心。
罗得岛的大火已经延续数日。大火发生在该岛中部的一座山上。当局出动了五架直升机、大约200名消防员灭火。目前仍然看不到火灾结束的迹象。当地消防队发言人告诉媒体：“这场火灾不会在明天或者后天结束”。
森林大火不仅在罗得岛肆虐。近日在希腊，气温甚至超过44度，极端热浪在希腊各地一再引发新的火灾。图中是雅典附近的塔纳格拉市的阿吉亚-索蒂拉斯（Agia Sotiras）地区，这里再次受到山火影响，这架直升机投放灭火剂。该地区 2007年已经遭受过大火的破坏。
不仅人要逃离大火，动物也需要撤离。图中是7月17日雅典附近的一个马术农场的撤离，女员工牵着马离开危险区，她们带着口罩，以保护自己免受有毒烟云的影响。
不仅在希腊，在整个欧洲，今年夏天极端高温都一再引发森林火灾，土耳其的情况尤其严重。据土耳其阿纳多卢通讯社7月18日报道，该国当天发生了19起火灾。图中的土耳其南部哈塔伊省今年2月已经遭遇了破坏性地震，如今又受到火灾威胁。
度假胜地西班牙拉帕尔马岛的情况同样堪忧。2022年9月，拉帕尔马岛火山爆发，吞噬了4000栋建筑和350公顷的种植园。现在，灰云再次升起，这一次是因为森林火灾。近3000公顷森林被毁，好在目前火势已得到控制。
在欧洲以外的地区，森林也在燃烧。在加拿大，今年3月至7月，各省同时发生森林火灾。截至7月22日，共发生了4498起火灾，烧毁面积约为11.3万平方公里。截至7月8日，约有15.5万人被疏散，人数空前。
加拿大森林大火产生的烟云也向美国移动：在图中的费城，阴霾笼罩天空数日。在纽约，浓烟遮蔽了自由女神像。这些烟云甚至穿越大西洋，到达葡萄牙。甚至德国萨尔州等地，也能感受到这种影响。
在德国本土，火灾同样此起彼伏。不过，与2019年发生的德国史上最大的森林火灾相比，6月中旬在德国东部梅前州吕布森（Lübtheen）的前军事训练区发生的森林火灾（如图）由于加强了防御，扑灭得更快。这次被毁森林的面积为100公顷。四年前，这一数字为1000公顷。
欧盟数据显示，今年以来欧洲已有近66万公顷森林毁于大火。今年欧洲森林大火造成的损害规模将创下2006年以来最严重的纪录。
麦金尼大火在加州克拉马斯国家森林燃烧后，火势规模扩展迅猛，天气炎热，干燥且多风都给消防工作带来更多挑战。目前大火失控难挡，数千居民不得不暂时撤离。
巴基斯坦洪水为患，楼房建筑被冲走，众多民众无家可归，一些灾民被迫涉水逃难，政府部门正在加紧疏散居民。巴基斯坦气候变化部长雪莉·雷曼接受德国之声采访时指出，许多灾区看上去“就像一片小海洋”。
夏天刚过一半，巴尔干半岛、意大利和地中海东南部野火烧毁的土地面积已经超过了一年的平均水平。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版