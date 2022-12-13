山东重拾48小时核酸 中国错失开放时机？

（德国之声中文网）山东省在12月10日下达紧急通知，宣布所有密闭场所（网吧、酒吧、棋牌室、食堂餐饮等）进入须出示48小时核酸检测阴性报告。

在新的“疫情防控优化”政策出台、各地以相当快的速度放开防疫限制后仅仅数日后，山东这个人口大省率先回归核酸检测，有人惊讶不解，有人支持点赞。反对的人认为这是“过时”、“无意义”的僵化措施。支持的人则指出，疫情在反复，防疫措施应该适应需要，旨在达到应有的效果。

自媒体网易号 “正经说个事儿”认为，“疫情反反复复，形势复杂多变，不同的地方要根据各自的实际情况和实际需求，在国家的大政方针框架下，在群众的根本利益上寻求最佳结合点。”

知乎专栏的科技自媒体作者王新喜也写道：“当民众利益的天平，更倾向于动态清零的时候，适当走一下回头路又有何妨？”

作者引用业内人士话说，“本来国家出台20条是希望稳着放，过了这个冬天让整个防疫和医疗系统，社会都有一个适应周期准备期。但在舆论的裹挟下，各城市放开步子太快。”因此走回头路，其实也在于地方意识到了不同模式下的风险，进行的一种及时止损。

上海老年人如何看待动态清零？

实际情况是，政策放开后，中国各地的社区感染症状快速上升，一些大城市的医疗机构出现了负荷陡增，应接不暇的局面。不少讨论者指出，鉴于中国庞大的人口基础，疫情对医疗机构的冲击并不是短期的而是长期的。

王新喜认为，核酸检测“这种经过验证过的清零模式让人们可以更加安心的出入各种场所”，因而未尝不可取。

更好的开放时机？

中文网络上关于“什么时候才是放开的合适时机”的讨论，也在逐渐展开。微信公众号“城市数据团”发文称：“我们不仅现在就应该放开，而且本应该在一个更早的时间点放开。那个时间点，正是今年3月。”

作者认为，今年3月时，中国的三针疫苗大规模接种刚刚结束不久，大部分人都正有着最佳的保护力。而现在许多人已经一年没有补种，中和抗体滴度已大幅下降的。从医疗资源供需看，3月的时间点冬季结束逐渐转暖，而非正要进入心血管病和呼吸道疾病高发的冬天。在冬季应对群体感染，医疗资源比春季更紧张。

因此，若是在今年3月时放开，进入群体感染，各种条件都要好于、至少不差于目前情况。疫情造成的第一次冲击，也将比现在更平缓。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



微信公众号“蕨经”则认为，中国在去年德尔塔变异株流行的时代，曾经有过最佳退出机会。作者设想假如中国能够引进莫德纳或者辉瑞这样的mRNA疫苗，“以中国举国体制的优势”，辅以必要的激励，可以实现在提高接种率后逐步开放，“无论理论上还是实际上都完全可行，而且成本远比后来的Omicron时代低”。

原因是德尔塔变异株病毒“用疫苗控制轻松得多、保护效果好得多、造成大规模失控感染的风险低得多、最终死亡的绝对人数则必然少得多”。

那么是否应该继续等待一个更好的开放时机呢？“城市数据团”指出，在老年人接种率难以迅速提高，又没有新冠特效药的情况下，中国目前要想控制疫情，唯一的有效办法是继续封控。根据作者引用的数据分析，从今年的3月初到11月底的这段时间，中国共有10亿人次曾经历过封控，人们平均被封控了27天。因此继续等待犹如 “一场豪赌”，赌注是“十亿人的27天”。

（综合报道）

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