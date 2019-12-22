 山东舰再穿越台湾海峡 2020台湾或成“火药桶”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2019

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时政风云

山东舰再穿越台湾海峡 2020台湾或成“火药桶”？

12月26日 ，解放军首艘国产航母“山东舰”在护卫舰只的伴随下穿越台湾海峡向北航行。目前正值台湾总统大选前夕，台湾外长吴钊燮此前称，北京出动航母意欲干预台湾选举。国台办原副主任王在希则于近日表示，"大陆没必要太关注台湾选举谁输谁赢，因为最终决定两岸关系走向的是大陆"。

China | Flugzeugträfer in Dailan (picture-alliance/AP Images/TPG)

山东舰

（德国之声中文网）法新社在报道这一消息时指出，"山东舰"穿越台湾海峡的时机刚好选在台湾总统大选举行前夕。明年1月11日，台湾将举行新一轮总统大选。根据目前的民调结果显示，民进党候选人、现任总统蔡英文的支持率高于国民党候选人韩国瑜。

稍晚些时间，台湾总统府呼吁，维持两岸、区域间的和平稳定，是两岸双方共同的责任与目标，"北京当局应善尽国际责任，共同为两岸、区域间的安全与福祉做出贡献"。

今年12月17日，中国第一艘完全国产的航空母舰，同时也是现役第二艘航母正式交付使用，并宣布正式取名为"中国人民解放军山东舰"，舷号为"17"。

China Hainan | Chinas erster selbstgebauter Flugzeugträger in Dienst gestellt (Imago Images/Xinhua/L. Gang)

上个月，当时还尚未正式交付使用的"山东舰"就曾通过台湾海峡。当时中国外交部发言人耿爽在新闻例会上表示，"中国的‌‌舰艇编队在自己的家门口‌‌进行正常的例行训练，没有什么可值得大惊小怪的"。但当时"山东舰"穿越台湾海峡引起了美国在台协会的担忧。台湾外长吴钊燮在Twitter上发布推文称，北京此举意欲干预台湾选举，"但选民绝不接受恐吓"。

据台湾国防部公布的信息，过去三年间，解放军航空母舰总共6次穿越台湾海峡。最近的两次均由"山东舰"完成。一次是从北向南通过，一次是从南向北穿过。

台湾中央社引述熟悉国安人士话称，中国选在总统大选前2周，让最新的航空母舰"山东舰"穿越台海，周围应有多艘作战舰伴护，舰上并载有多架处于战备状态的歼15战机。这是以"准航母战斗群"的姿态展示武力，高调提醒国际社会不要轻忽台湾选举过程中，中国的态度及角色。这位人士还表示，北京此时"大秀军事肌肉"，也是对台湾选民的一种"威吓"。

Taiwan Wahlkampf l Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Progressiven Partei Tsai Ing-wen und William Lai jubeln (picture alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

两周后台湾将举行新一轮总统大选

不过几天前，《环球时报》举行的2020年年会上，在讨论"两岸大势：2020统一关键节点？"的环节中，国务院台办原副主任王在希表示，"大陆没必要太关注台湾选举谁输谁赢，因为最终决定两岸关系走向的是大陆"。他在会上说："用什么方式来统一，关键取决于我们的实力、我们的决心以及各项准备工作是否到位。从宏观来讲，国民党选胜了，两岸关系会缓和，但是统一的时间更长。民进党继续执政，两岸关系会紧张，但有可能加速统一的进程。"

还有报道说，解放军原南京军区副司令、中将王洪光也在上文提到的年会上表示，他认为台独势力已经在台湾占了多数，统派被边缘化，且这个趋势无法逆转。另外，他认为和统的窗口在台湾已经关闭，大陆民众与台湾民众在统独问题上的意见背向而行，渐行渐远。

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