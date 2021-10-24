山东聊城发生化工厂爆炸事故

（德国之声中文网）中化集团鲁西化工双氧水生产区周一（5月1日）上午发生爆炸事故，造成5人死亡，1人失踪，1人受伤正受到救治。聊城高新区管委会在微信公众号通报称，现场明火已全部扑灭，正全力搜救失联人员，事故具体原因正在调查中。

网上视频和照片显示，爆炸现场上空冒出滚滚浓烟。旁邊有三個分別印著魯西硫基肥、魯西硝基肥和魯西水溶肥的化工塔。

《新京报》引述高新区应急减灾办称，发生爆炸起火事故的是高新技术产业开发区顾官屯镇的鲁西化工工业园区，根据接报情况，事故发生在上午8点36分。当地居民对该报表示，起火前该处曾发出巨响。一名目击者称，12点左右看到火势已经扑灭，浓烟也已止住，现场有消防车作业，并有多辆救护车出入。据报道，工作人员表示，“工业园区内有好几家鲁西集团下属的公司，目前尚不确定事故是在哪家公司发生的，在等指挥部反馈。”

据中国网上流传的截图，“山东应急管理”微博周一曾发文称，聊城市应急局党委书记、局长赵松俭4月29日刚带队督导检查“五一”假期期间的安全生产工作，先后到鲁西化工集团、山东易斯特工程工具有限公司等地实地查看。但这则微博目前已无法搜寻到。

（综合报道）

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