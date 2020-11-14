山东冷冻肉也有新冠 新西兰未获通报

(德国之声中文网) 中国山东济南市政府13日表示，周末针对巴西、玻利维亚、新西兰等地进口的冷冻肉品进行新冠病毒检测时，结果呈现阳性。新西兰政府周一(16日)表示，尚未接获中国当局通报，不确定是否有任何冷冻肉品验出新冠病毒。

虽然世界卫生组织已表示，通过冷冻食品感染新冠的风险较低，但是中国接连在进口冷冻食品中发现新冠病毒后发出警报，甚至发布相关进口禁令。

综合媒体报导，中国自13日起，陆续在山东、湖北、福建、甘肃、河南等地接获通报，在冷冻货品内发现新冠病毒行踪，这些进口品的新冠核酸检验结果呈现阳性。其中，多地检出核酸阳性的食品，运输过程皆经过山东冷链。目前尚不知道这些货物与河南郑州和陕西西安被检测出新冠阳性的食品是否有共通点。

新华网报导，济南市疾控中心周六(13日)表示，针对盖世物流园区冷库储存的进口冷冻食品及包装标本进行新冠病毒检测，结果呈现阳性。当局立即启动冷链食品疫情防控应急预案，对涉事冷库全部物品及相关人员开展排查。

公告称，该核酸阳性物品分别是巴西、玻利维亚、新西兰进口的冷冻去骨牛上脑、牛肚、牛肉和内外包装，进口商为江苏国泰华博进出口有限公司和上海中立贸易有限公司。进境海关为外港海关和洋山港海关，经销商济南闵辉国际贸易有限公司。

中国是全世界最大的牛肉进口国。上周中国也在山东和江苏的阿根廷进口包装肉品、以及武汉的巴西进口肉品包装上，发现新冠病毒。

另外，中国内蒙古自治区的包头市表示，在天津一个无症状病例和一批法国冷冻猪肉接触之后，已经对一家公司的商品和车辆进行消毒。现在还不清楚是肉品感染人类，还是人类携带病毒感染肉品。当局表示115名接触者的核酸检测皆呈阴性。

张慈/杨威廉 (路透社等)

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