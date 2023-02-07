屡遭强震：为何土耳其的地质如此不稳定？

（德国之声中文网）周一在土耳其和叙利亚发生的强震中，已有近5000人死亡，还有不计其数的伤者。援助人员正在全力以赴地从废墟中救人，但也在与恶劣的天气条件争取时间，部分受地震影响的地区目前仍下着大雪。

据土耳其灾害与应变管理署（AFAD）称，7.4级地震的震中位于叙利亚边境附近的卡赫拉曼马拉什省（Kahramanmaras），随后又发生多次余震。

地球的地壳是一种拼图 -- 一个相对动态的拼图，由许多单独的碎片组成：几个巨大的海洋板块和几个小的大陆地壳板块。

这些板块每年不断移动几厘米，这是很正常的。它们或者相互远离，相互摩擦，或者有时相互推挤。此时他们上方的大陆就会随之移动，这些运动在地质学被称为板块构造论。

「问题是地震什么时候来」

2020年10月，一场地震撼动了爱琴海。震中在土耳其伊兹密尔省附近靠近海面的地方，这场灾害导致100多人死亡、1000多人受伤。

长期以来，土耳其一直是地震研究人员关注的对象，德国波茨坦地学研究中心（GFZ）自1980年代以来就在土耳其安装测量设备并进行地震监测。这表明了，整个马尔马拉海周围的地震风险特别高，而伊斯坦布尔就在其海岸线上。

地学研究中心的地震学家波霍夫（Marco Bohnhoff）2019年曾指出：「问题不在于地震是否会到来，问题是它何时会到来。」波霍夫和其他专家得出这一推论，是因为在伊斯坦布尔过去的历史中发生过几次强烈的地震，加上马尔马拉海下正在进行的大陆漂移，以及伊斯坦布尔旁有一个长期以来非常安静的地震区。

波霍夫在接受地球系统知识平台（ESKP）的采访时说，这个地区的板块已经僵持了好一阵子，「一旦压力随之增加，在某一时刻超过了岩石的强度，两个地球板块便会在几秒钟内偏移数米，让压力得到缓解」。

救出一名5岁的孩子

建筑结构和底土对安全起决定性作用

对建筑物、基础设施和当地居民来说，实际的危险是随板块偏移产生的地震波。因此，这不是一个「如果」的问题，波霍夫说，而是一个「多强」和「何时」的问题。

在土耳其和叙利亚边境地区本周的地震中，消息指出仅在土耳其就有1700多座建筑倒塌。对地震最好的预防是防震建筑，不过这造价不菲。

英国南安普顿大学结构和地震工程副教授卡善尼（Mohammad Kashani）表示：「可以从照片中看到，一些倒塌的建筑物可能是在现代地震安全法规生效之前建造的，而不是为这种级别的地震所设计的。」

巨大的强度和相对接近地表的震中距，使得这次地震具有巨大的破坏力。卡善尼说：「我们需要仔细研究倒塌的建筑物，并从这个可怕的事件中吸取教训，这是我们在未来能够使建筑物和城市防震的唯一方法。」

但不仅是建筑群，底层土壤也起着不小的作用。波霍夫提到，基本上，越结实越好，「如果底层由花岗岩组成，那是最好的；如果由沙子或粘土等排水性沉积物组成，情况就不同了」。

波霍夫说，在柔软的底土上，更有可能让板块运动放大，有时还伴随着所谓的「液化效应」。地震学家将这种现象比作海滩上的湿沙，如果你反复敲击沙子的同一个地方，水就会聚集在那里，「然后地面就会变得不稳定」。

土耳其和叙利亚发生大地震 上千人丧生

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