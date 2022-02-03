 屡试屡败，德国会再申办奥运吗？ | 德国新闻 | DW | 28.08.2022

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德国新闻

屡试屡败，德国会再申办奥运吗？

在慕尼黑举行的欧锦赛大获成功，要求再次申办奥运的呼声重又高涨。若然成为东道主，德国将面临哪些问题？

Deutschland | Olympiapark München

慕尼黑欧锦赛使用的是为1972年奥运会建设的体育设施

（德国之声中文网）不仅是运动员，所有体育爱好者也都认为慕尼黑欧锦赛圆满成功。整个赛事提供了激动人心的画面、气氛、梦幻般的体育场馆和意气风发的运动员，其中很多运动健将的成绩足以骄人--他们很少能在这么多观众面前展示自己。在巴伐利亚州首府举行的这一综合体育大赛产生了巨大反响。那么，为何德国人不来个大思考，再度申奥？我们来看一看相关最重要问题，试着提供答案。   

哪届奥运会可以考虑？   

首先是2036年夏季运动会。如果申请成功，德国再度主办，则将是1936年柏林夏季奥运会以及加米施-帕滕基兴（Garmisch-Partenkirchen ）的冬奥之后整整100年。国际奥委会主席、德国人巴赫（Thomas Bach）亦颇有此意。也正因此，它成为人们的关注焦点。2024年，夏季运动会定在巴黎举行；2028年在洛杉矶；2032年是布里斯班。   

Deutschland Geschichte Film Filmszene Olympia von Leni Riefenstahl Flash-Galerie

1936年，夏季和冬季运动会双双在德国举行   

可能成为申办选项的还有2030年或2034年冬奥。 2026年冬奥主办权已授予意大利的米兰和科尔蒂纳-达姆佩佐（Cortina d'Ampezzo）。虽然一些国家已申办2030年冬奥，其中，日本札幌（Sapporo）更被视为热门候选，但事情尚未画上句号。不过，德国奥委会主席魏克特（Thomas Weikert）已表示，对德国而言，现在申办2030年冬奥，时机不成熟。毕竟，他从本国迄今多次申奥不成的经历中知道，若要申办，必须有最佳准备。   

1972年后德国何以未再主办过奥运？   

自1986年以降，德国先后7次申办，均未成功。最近一次是"莱茵-鲁尔2032动议"（ Initiative Rhein-Ruhr für 2032），在国际奥委会预选阶段便告失利，--最终赢家是澳大利亚的布里斯班。   

2022年慕尼黑冬奥、2024年汉堡夏奥的申办则因公众反对而受挫。越来越多的人批评此类庞大体育赛事，也是因为发生了众多丑闻，例如，在国际奥委会这样的顶级组织内。被曝光的决策者收买选票或运动员中的兴奋剂犯罪现象，也使公众怀疑情绪增加。此外，安全问题也始终存在。再者，主办城市将不得不承担巨大费用。还有：尤其面对气候变化，冬季运动会带来不可忽视的生态问题。  

China | Olympische Spiele 2022 | Alpine Skiing | Zan Kranjec

冬季运动与环境保护能否兼得？

欧锦赛和奥运会之间有哪些区别？   

首先是两者不同的规模，而最大区别在于，奥运会由国际奥委会及其顶级赞助商制定规则--甚至超越主办城市。本届慕尼黑综合欧锦赛不过是决出9个项目的欧洲冠军。若和奥运会相比，那就是小巫见大巫了。欧锦赛有约4700名运动员参赛，使用了为1972年奥运会建造的现成体育设施。若干赛事甚至对公众免费开放。根据官方网站提供的数据，2022慕尼黑欧锦赛总费用为1.3亿欧元，其中，1亿欧元由慕尼黑市、巴伐利亚州和德国联邦政府承担，各占三分之一；另外3000万欧元来自营销、票务和电视、广播服务。总金额虽高，但仍可控制。    

奥运会和残奥会经费则动辄就是数百亿。2020年东京夏奥经费超150亿美元。日本组委会提供67亿美元；东京都政府支付66亿美元；日本政府拿出21亿美元。国际奥委会自称出资约19亿美元。世界各地共11000多名运动员参赛，比慕尼黑赛事人数多一倍以上。  

在奥运会上，除体育设施外，住宿的奥运村总须从头开始建设。若获国际奥委会主办授权，即使是在德国和慕尼黑，也须建造新体育设施。迄今，世界各地已有足够多的破坏环保的"不可持续"的例子。比如，像平昌这样的主办城市平地建起 "大白象"，如雪车和雪橇赛道，而奥运结束后，就几乎或根本不再使用。  

Bildergalerie zum verstorbenen Architekten Frei Paul Otto

1972年建成的慕尼黑奥林匹克体育中心使用至今

对主办城市有何要求？   

要求很多。在《奥林匹克宪章》中，国际奥委会自己规定所有赛事组织规则和奥运会开幕、闭幕式的条件。国际奥委会要求申请者无一例外遵守宪章，并签署相应的 "东道主城市 "框架协议。批评者一再表示，这些合同实为 "禁言合同"。根据合同，风险由各主办国组委会承担，而赛事利润和几乎所有权利--包括全球供应商和许可项目--却都属于国际奥委会。  

由此，只有国际奥委会有权取消奥运会，否则，可要求主办方赔偿。经由奥运会筹集的资金必须用于奥运，而基础设施和安全措施的指出则须由主办国公共财政提供。在许多情况下，国际奥委会还要求提供税收优惠甚至免税待遇。慕尼黑欧锦赛则未给予组织者特殊税收权，换言之，相关资金留在了慕尼黑地区。   

国际奥委会的几乎所有收入都通过授予重大体育赛事的电视转播权、并从赞助商那里获得。根据它自己提供的数字，2017至2020/2021财政年度，它收入总数约为76亿美元，其中60%以上来自电视转播权的授予。收入的90%流向运动员和各体育组织，其中一些体育组织非常依赖这一收入。  

 

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