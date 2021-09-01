屠杀海豚血染海滩：是野蛮，是传统？

（德国之声中文网） 据法罗群岛广播公司 KVF 报道，本周一有 1400多头海豚在Skálafjord峡湾被捕杀。环保护组织 “海洋守护者协会”（Sea Shepherd） 指出，这是在属于丹麦王国的这一群岛上该海洋哺乳类动物群被杀数量最多的一次，是“野蛮”行为。

一位当地电视记者强调，一次就捕杀这么多海豚很少见。他指出， “将它们全部杀死，用了相当长时间。一般情况下，为时不长。”

“超越界限”

海洋保护组织“关心海洋” （OceanCare）批评说：“这样的猎杀毫无意义，根据目击者的报告，使动物极其痛苦。此举超越了界限，使猎杀达到了新规模。”

法罗群岛自治政府为所谓的“Grindadrap”（意为“磨难”）捕猎传统辩解，称相关活动“组织严密，监管充分”。一政府发言人说：“毫无疑问，在不熟悉捕猎和屠宰哺乳动物的人眼里，法罗群岛的捕猎鲸鱼的场面相当血腥。” 他强调，通常，捕杀的是领航鲸，而非海豚。

海豚尸体图片在网上也招致愤怒风暴

负面标题

据丹麦电台报道，新近的这一捕杀行动再度引发当地对捕鲸传统的争论。当地领航鲸协会主席奥拉武尔·舒尔达贝格（Olavur Sjurdarberg）也对这一行动感到不满，其主要原因是担心它有损于法罗群岛的声誉。他说： “我们必须想着点，我们可不是独居在这个世界上的。”

（德新社，路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。