 展示团结！欧洲委员会将建立乌克兰损失登记册 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2023

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展示团结！欧洲委员会将建立乌克兰损失登记册

欧洲委员会希望在18年以来的首次峰会上向乌克兰展示团结，决定建立一个记录俄罗斯侵略造成伤害的损失登记册，作为国际赔偿机制第一步。欧洲委员会目前有46个成员国，其中包括乌克兰；俄罗斯在2022年发动侵略战争后被排除在外。

欧洲委员会5月16至17日在冰岛首都雷克雅未克举行峰会。图为5月16日乌克兰总统泽连斯基在开幕式上通过视讯发表讲话

欧洲委员会5月16至17日在冰岛首都雷克雅未克举行峰会。图为5月16日乌克兰总统泽连斯基在开幕式上通过视讯发表讲话

（德国之声中文网）在冰岛首都雷克雅未克，欧洲委员会5月16至17日举行了峰会。这是该组织18年以来的首次峰会。峰会上，欧洲委员会成员国们在俄乌战争问题上明确站在了乌克兰一边，决定建立一份关于乌克兰战争损失的登记册，并发表宣言，呼吁俄罗斯送回所有被非法转移、带走的乌克兰儿童。

在欧洲委员会的46个成员国中，并非所有国家都加入了损失登记册机制。绝对多数成员国同意现在加入或者有意加入损失登记册。塞尔维亚、匈牙利、土耳其等国则暂不加入。

另外据德新社报道，不属于欧洲委员会成员国的加拿大、日本和美国也将参加，同时欧盟也会参与。

旨在保护欧洲民主、人权与法制的欧洲委员会

欧洲委员会成立于1949年，旨在保护欧洲的民主、人权与法制。其机制包括总部在法国斯特拉斯堡的欧洲人权法院，其判决对各成员国有约束力。

路透社报道指出，欧洲委员会将自己视为欧洲价值观和人权的守护者，其关于平等权利、难民等问题的公约构成了欧洲价值观的法律基础。

欧洲委员会是独立于欧盟存在的国家组织，其成员国比欧盟要多，目前为46个，包含几乎所有欧洲国家（目前欧盟成员国数量为27个）。

乌克兰自1995年以来一直是欧洲委员会的成员。

俄罗斯在入侵乌克兰后被欧洲委员会排除在外。白俄罗斯则被暂停成员国资格，仅以观察员身份出席峰会。

图为5月16日的雷克雅未克峰会。欧洲委员会成立于1949年，旨在保护欧洲的民主、人权与法制。欧洲委员会独立于欧盟存在

图为5月16日的雷克雅未克峰会。欧洲委员会成立于1949年，旨在保护欧洲的民主、人权与法制。欧洲委员会独立于欧盟存在

“历史性的决定”

乌克兰损失登记册旨在记录被俄罗斯袭击的乌克兰境内的破坏情况，收集乌克兰所遭受的所有损害、损失的信息和证据，以便日后能追究俄罗斯的责任。该登记册被认为是在可能向乌克兰支付赔偿金的道路上迈出的第一步。

损失登记处将设在荷兰海牙，并在乌克兰设分支机构。目前设立的期限为三年。欧洲委员会的所有成员和观察员将能够参加登记册，其他要求参加、申请通过的国家也可以。这些国家预计将缴费以资助该登记册。

欧洲委员会秘书长布里奇（Marija Pejcinovic Buric）将登记册的决定描述为“历史性”。

乌克兰总统泽连斯基在周三（5月17日）晚间视讯讲话中对这一立场表示欢迎。他说，欧洲为了一个诚实的和平计划而如此团结，这很重要。

图为德国总理肖尔茨在雷克雅未克峰会上。他在参加完该峰会后，随即赶往日本、参加在那里举行的G7峰会

图为德国总理肖尔茨在雷克雅未克峰会上。他在参加完该峰会后，随即赶往日本、参加在那里举行的G7峰会

德国额外捐款1000万欧元

这是欧洲委员会70多年历史中的第四次峰会。30多位国家元首和政府首脑参加了会议。其中就包括德国总理肖尔茨、法国总统马克龙和英国首相苏纳克。对俄罗斯相对友好的国家和政府首脑，例如，塞尔维亚总统武契奇和匈牙利总理欧尔班，则没有来到冰岛。

欧洲委员会虽然历史悠久，成员较多，但是近年来在欧盟的阴影下逐渐失去了影响力。鉴于俄罗斯的侵略战争，此次峰会着眼于再次提高各界对该组织重要性的认识。

在雷克雅未克，德国总理肖尔茨宣布，德国在对欧洲委员会的4400万欧元义务款项之外将再额外捐款1000万欧元。

（德新社，路透社，欧洲委员会网站）

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