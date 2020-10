展开地区魅力攻势：中国与柬埔寨签署自贸协定

(德国之声中文网)据中国官媒报道,中国商务部部长钟山与柬埔寨商业大臣潘索萨10月12日分别在北京和金边代表中柬两国政府,通过视频正式签署《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》(简称中柬自贸协定)。

报道称,中柬双方于2020年1月启动谈判,经过7个月协商后宣布完成谈判。协定的签署“标志着双方全面战略合作伙伴关系、共建中柬命运共同体和‘一带一路’合作进入新时期”。

中国商务部网站也刊登了《商务部国际司负责人就中国和柬埔寨签署自由贸易协定答记者问》的文章,详细介绍了这份协定。

据法新社报道,如今北京几乎已经取代华盛顿成为金边最重要的国际伙伴。就在上周,一处美国资助的海军设施被夷平,取而代之的是在中国援助下新基地扩建工程的一部分。

作为“一带一路“倡议的一部分,中国已经在柬埔寨投资了数亿美元。不过在柬埔寨民间——例如西哈努克市这样的地方,也存在一些针对中国路桥项目的不满声音。

更多阅读:中国投资如何改变柬埔寨?

在这个周一,柬埔寨的政治强人、首相洪森与正在柬埔寨访问的中国国务委员兼外交部长王毅友好地微笑问候,在金边共同见证了自贸协定的签署。

柬埔寨商务部一名发言人对法新社表示,2019年中国和柬埔寨之间的双边贸易额为80亿美元,但自贸协定将推动该数字“到2023年增长至100亿美元”。

洪森的发言人索菲勒斯(Eang Sophalleth)说,与中国的自贸协定可以弥补欧盟在8月份对柬埔寨出口产品征收关税而造成的损失。

观看视频 03:09 分享 中国投资柬埔寨 谁家欢乐谁家愁 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/32Gk0 中国投资柬埔寨 谁家欢乐谁家愁

因为对柬埔寨人权问题的担忧,欧盟与柬埔寨之间的“除武器外全部免税”( Everything But Arms,简称EBA)贸易计划被暂停。索菲勒斯表示,首相洪森称,“EBA终将结束,但中柬自由贸易协定将永远存在”。

除柬埔寨外,中国外长王毅此次的东南亚之行也将访问马来西亚、老挝和泰国。法新社报道称,中国正试图在东南亚展开魅力攻势,分析人士表示,王毅这次的访问影响远不止于柬埔寨。

更多阅读:一带一路前进东南亚 民调警告政府严防负债

《在龙的影子里:中国世纪的东南亚》(In the Dragon's Shadow: Southeast Asia in the Chinese Century)一书作者斯特兰吉奥(Sebastian Strangio)说,王毅访问要传达的一个信息是,中国是东南亚国家的一个可靠伙伴。斯特兰吉奥对法新社说,与美国的善变相比,这将“凸显中国对该地区影响和兴趣的天长地久。”

王凡/叶宣(法新社等)

© 2020年 德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。