屏蔽多名国际记者中国页面 领英被指审查用户

（德国之声中文网）为包括德国之声在内的多家英文国际媒体工作的美籍记者陈嘉韵（Melissa Chan）9月28日发推称受到领英通知，被告知因"出版物"板块包含 "违禁内容"，她的页面在中国将无法显示。通知并未说明具体有哪些"违禁内容"。陈嘉韵认为，有很多可能，"从今年有关流亡维吾尔人的报道，到探讨民主的文章"。

同一天，美国新闻网站Axios记者贝书颖(Bethany Allen-Ebrahimian)也在推特上表示，领英以账户个人简介资料存在"违禁内容"为由，封禁了她在领英中国的页面。但是领英没有说明什么内容被视为"违禁内容"。贝书颖曾是国际调查记者同盟(Consortium of Investigative Journalists)"中国电文"项目的首席记者。中国电文(China Cables)是调查记者同盟2019年发布的中国政府泄密文件，其中揭露了新疆大规模拘禁营是如何运作的。

"决定权在您"

领英告知贝书颖和陈嘉韵，"我们将与您合作，努力将影响降至最低"，如果页面的有关部分有更新，领英将"审核页面是否可以在中国显示"，同时强调"决定权在您手中" 。

微软旗下的领英是为数不多的可以在中国运营的美国互联网社交平台，目前在中国有4500万注册用户。截至发稿，领英没有对德国之声的询问做出回复。

不过同样在中国被屏蔽的美国记者格雷戈·布鲁诺（Greg Bruno）则知道自己因何"违禁"。领英表示问题出在"出版物"一栏，而里面只有一本布鲁诺写的书《来自北京的祝福--中国对流亡藏人的软实力和硬实力战争》。

美国笔会的首席执行官诺塞尔（Suzanne Nossel）批评领英的做法是言论审查："除了一家美国科技公司在中国政府的明显要求下审查其用户外，很难想象对这一行动有什么其它解释。"

已有先例

今年六月，德国之声就曾报道，一些工作涉及中国的记者和研究人员被领英屏蔽了中国页面。其中包括常驻台湾的加拿大智库研究员寇谧将 (J. Michael Cole)。他当时在接受德国之声访问时表示，曾写过一系列与两岸关系相关的书，而他个人在相关议题上支持台湾与民主的立场也是各界所熟知的，他怀疑领英决定在中国屏蔽他的个人资料，可能与这些资讯有关。

曾因批评中国的报导而受到中国驻瑞典大使馆警告的瑞典记者悠野（Jojje Olsson) 6月也收到领英的邮件，表示他个人资料的"教育背景"区块有被禁止的内容，将在中国境内被屏蔽。悠野认为，领英的决定可能与他在"教育背景"区块提到他曾在研读中国近代历史时，曾写过一篇与天安门事件相关的报告有关。

此外，美国有线电视网CNN驻北京的记者蒋欣 (Steven Jiang) 也因个人资料的"荣誉奖项"区块含有"被禁止的内容"，在中国境内被屏蔽。他猜测，领英所指的内容与他刚得到艾美奖提名的新疆纪录片有关。

今年3月，《纽约时报》报道说，领英因未能控制政治敏感内容而遭到中国网信办的批评，并要求领英进行自我评估，向网信办提交报告。领英之后还暂停了中国新用户注册30天。

瑞典记者悠野数月前对德国之声表示，其他企业应该透过领英的例子了解到，一旦同意配合内容审查来讨好中国政府，便没有回头路可走。"中国政府对于审查的要求只会随着时间而增加。"

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