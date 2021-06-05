屏蔽多个帐号 领英中国称依法执行

(德国之声中文网) 过去几周，陆续有数名驻点中国或台湾的记者与智库研究员，收到来自社交媒体平台领英的邮件，表示由於他们的领英个人资料含有被禁止或是敏感的内容，所以他们的帐号丶留言以及动态将在中国境内被屏蔽。

根据加拿大智库研究员寇谧将 (J Michael Cole) 本月初在推特上分享的截图显示，领英称他个人资料的「出版作品」区块含有被禁止的内容，所以他的个人丶留言与动态将无法在中国境内被呈现。领英在邮件中写道：「如果你帐号出版作品区块的信息的话，我们可以在中国境内审核其他用户是否能查看你的个人资料。但是否更新资料的决定权仍在你身上。」

寇谧将在接受德国之声访问时表示，他曾写过一系列与两岸关系相关的书，而他个人在相关议题上支持台湾与民主的立场也是各界所熟知的，所以他怀疑领英决定在中国屏蔽他的个人资料，可能与这些资讯有关。

之前曾因批评中国的报导而被中国驻瑞典大使盯上的瑞典记者悠野（Jojje Olsson) 也在上周收到领英的邮件，表示他个人资料的「教育背景」区块有被禁止的内容，所以他的个人资料将在中国境内被屏蔽。

悠野认为，领英的决定可能与他在「教育背景」区块提到他曾在研读中国近代历史时，曾写过一篇与天安门事件相关的报告有关。他告诉德国之声：「领英的举动显示他们试图让用户进行自我审查。就我的例子而言，他们希望我审查自己的学术背景，以便确保我能使用他们的服务。」

此外，美国有线电视网CNN驻北京的记者蒋欣 (Steven Jiang) 21日也在推特上分享了领英邮件的截图，表示由於他个人资料的「荣誉奖项」区块含有被禁止的内容，所以他的个人资料将在中国境内被屏蔽。他猜测，领英所指的内容与他刚得到艾美奖提名的新疆纪录片有关。

领英回不去了?

领英在回应德国之声相关提问时表示，该平台在中国的目标是要为中国的专业人士建立联系，而他们很早便意识到他们在中国所营运的平台很可能要遵守中国政府对互联网平台所提出的审查要求。

他们写道：「为了给我们在中国和世界各地的会员创造价值，我们将在必要时执行中国政府对内容的限制。我们将继续利用多种途径，通知中国境内受影响的会员我们的做法。」

寇谧将认为，领英此举代表他们承认因为中国严格的信息审查机制，该公司不得不做出相关的决定。他告诉德国之声：「我不认为领英一开始就应该把自己放在这样的位置上，但因为他们自2014年就这样做了，所以他们处于非常艰难的处境。这种作法将为他们带来声誉上的损失。」

悠野则表示，领英的作法显示他们害怕失去进入中国市场的渠道，所以他们为了满足中国政府的要求而做出相关的努力。然而，他认为领英的作法与近期其他企业的作法是背道而驰的，因为近来有些企业开始拒绝迎合中国政府的要求。

寇谧将分析，对於已经与中国签署审查相关协议的企业来说，他们很难违背协议的要求。他说，毕竟私营企业是追求利润的实体，而中国对许多人来说是一个诱人的市场。他表示：「全世界的民主政府需要介入，以便让寻求进入中国市场的公司在与中国政府的谈判中不会孤立无援。」

悠野也认为，其他企业应该透过领英的例子了解到，一旦他们同意配合内容审查来讨好中国政府，他们便没有回头路可走了。他向德国之声表示：「中国政府对於审查的要求只会随着时间而增加。」

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