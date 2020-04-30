屈服中方压力？欧盟最高外交官否认

（德国之声中文网）欧盟首席外交官约瑟普·博雷尔（Josep Borrell）说："当我使用"话语权之争"一词时，我并不知道这会在全球范围内产生这样的影响。"这位欧盟外交和安全政策高级代表在欧洲议会外交事务委员会尤其强调了其所谓的战略通讯小组的自主性。该部门主要负责处理来自东欧和中国的虚假新闻的传播问题，现在被指责屈服于北京的政治压力。
这场纠纷源自《纽约时报》基于内部消息发表的一篇文章。文章称，在受到中国的施压之后，欧盟对外行动署（EAAS）在一份报告中故意将中国政府隐瞒疫情真相的情况轻描淡写。
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文章称，之后欧盟发表的报告其实是第二份，其措辞更为温和。博雷尔本人也因此涉嫌向公众隐瞒中国可能对疫情进行了虚假报道的重要信息。
"泄漏信息有害"
拉脱维亚保守派议员桑德拉·卡尔涅特（Sandra Kalniete）想知道的是，"4月16日（的第一份报告）和4月24日（发表的第二份报告）到底有哪些变化？"。比利时自由党人沃特曼斯（Hilde Vautmans）提出的问题是："是哪一位中国代表施加了压力？难道我们无需改变对华战略吗？公民们想知道这种病毒可能的来源和传播方式。"
比利时自由党人希尔德·沃特曼斯
博雷尔试图缓和气氛。他说，第一份针对中国措辞更严厉的报告是内部版本。全世界任何一个外交机构都会有这样的内部文件，它们仅用于内部传阅。只有4月24日的第二份报告才是用来对外公开发表的报告。
博雷尔抱怨说："这种泄漏信息的行为是有害的，影响了我们的工作。"这位欧盟外交特使承认，确实有中国代表指责有关"中国制造虚假信息"的报告别有用心。博雷尔说："我们的报道令他们不悦，我们将来的报告也会让他们感到不悦。" 同时博雷尔还表示，他"从未指示更改报告的内容"。
欧洲需要新的中国战略？
欧盟对其最大贸易伙伴的政治路线引起争议。博雷尔解释说："我们一直奉行着 2016年制定的欧中战略。该战略明确指出，中国是欧盟重要的合作伙伴，但也是竞争者和重要的制度竞争对手。
保守派议员尤其想改变这一战略。例如，保加利亚议员扎姆巴兹基（Angel Dzhambazki）便呼吁欧盟各国政府首脑一起讨论如何让中国担负责任的问题。他说，共产党一直在系统地欺骗人民。
荷兰自由党人要求欧盟对虚假信息的传播做出更明确的反应并实施制裁。德国绿党的谢尔盖·拉戈丁斯基（Sergey Lagodinski）提醒说，也有一些欧盟国家的政府如意大利或匈牙利与北京共舞。
"虚假论述"
墨卡托基金会中国问题研究所（MERICS）的中国问题专家卢克雷齐亚·波格蒂（Lucrezia Pogetti）说，自今年1月新冠危机爆发以来，中国在社交媒体上的活跃程度是前所未有的。中国采取了各种不同的策略，比如严重夸大中国所谓捐赠医疗物资的规模以及与之相配套的"附和宣传"。
波格蒂说，通过意大利的例子就可以看到这种宣传是如何运作的。例如3月中旬，意大利的所有推特消息中，几乎一半是中国使用机器人程序传播的关键词为"意大利加油！"（#forzaitalia）和"感谢中国"（#graziechina）的信息。这些消息都在谈论中国的慷慨捐赠以及誓言意中友谊。
共同的敌人：新冠病毒
这种说法在意大利引起欧洲怀疑论者的共鸣，并受到该国外长迪马约（Luigi Di Maio）大力宣扬。波格蒂说："这些举措在意大利极富成效。"许多媒体都报道了意大利人对中国的感激之情。
延伸阅读：意大利感谢中国 吐槽欧洲
波格蒂说，北京主要是采取防守战略，希望转移对新冠病毒大流行的责任。同时中国也利用俄罗斯的渠道，例如亲克里姆林宫的"今日俄罗斯通讯社"或"国际问题研究所"为其宣传。 波格蒂说，其主要的目的是在西方制造混乱。
中国问题专家波格蒂说，类似说法不断出现在社交媒体上："他们无法应对这次疫情。这是对欧洲国家共同抵制疫情还是各自为政的一次考验。" 而医疗材料等领域的战略独立性问题，现在对欧盟而言变得比以往任何时候都更加重要。
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“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同
意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日
意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。
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“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同
西班牙：封锁至4月11日
西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。
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葡萄牙：国家紧急状态延长至4月17日
葡萄牙议会4月2日表决通过提案，延长全国紧急状态至4月17日，并视情决定是否再次延长。自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。
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“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同
法国：封锁措施延长至4月15日
法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民在需要购物和处理其他必要事务时才能外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。鉴于疫情仍很严重，封锁截止期已经从4月1日延长至4月15日。
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德国：封锁措施延长至4月19日
与其他许多欧洲国家不同，德国除了拜仁州和萨尔兰州外，其它各州都没有下“禁足令”，而是颁布了“社交隔离令”。3月22日，德国宣布了严厉的社交隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是违法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等必须关闭。在外独自运动是允许的，但与他人之间需至少保持1.5米的距离。 而德国境内的学校最早于4月13-24日才可能复课。默克尔总理于4月1日宣布，德国的社交隔离措施将至少延长至4月19日。
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英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估
英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。
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荷兰：限制令实施至4月28日
3月31日，鲁特总理宣布荷兰限制令截至期从4月6日延长至4月28日。这就意味着酒吧、餐馆、博物馆和学校的关闭时间比原计划延长三周。公众聚会和大型活动在荷兰则被禁止至6月1日。
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比利时：限制措施至少持续到4月19日
比利时的封锁令从3月18日开始生效， 1140万国民被命令留在家中，尽可能避免与外界接触，只有看医生、购买食物或帮助需要的人，以及户外散步和简单锻炼除外。警察在街上巡视，违反规定者将被罚款。至少在4月19日之前，外国旅行也被禁止。
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瑞典：没有严格限制
尽管疫情也像别国一样不断上升，但是瑞典没有采取类似的全国“禁足令”。但是社交隔离措施仍被采纳，很多人选择在家工作，放弃或者减少旅行。瑞典政府3月29日禁止超过50人的聚会，3月31日禁止访问养老院及疗养场所。
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奥地利：封锁措施生效至4月13日
奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。
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波兰：限制措施持续到4月11日
波兰于3月13日关闭了边界，大多数外国人被拒绝入境。餐馆、酒吧和非紧要的企业也被关闭。3月24日再度收紧封锁措施，禁止人们离家外出，除非必要的活动，例如买菜、遛狗、上班和照顾老年亲属。在家庭之外，还禁止两个人以上的聚会。波兰政府对共同出席宗教活动、乘坐公共交通的人数都进行了限制。葬礼人数不得超过五人。但是，原定于5月10日举行的波兰总统大选仍按计划进行。
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“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同
匈牙利：无限期紧急状态
3月11日，总理奥尔班宣布匈牙利进入紧急状态。 3月30日，国会通过法案无限期延长紧急状态。该法案引起人权团体的警惕。根据新法律，散布与新冠病毒有关的虚假信息，定罪后将面临最高5年的监禁，而违反隔离规定则将面临8年的监禁。上班、购物和锻炼身体仍然被允许，但公众聚会被禁止。匈牙利已于3月17日关闭边界，拒绝外国公民入境。
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“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同
捷克：限制措施持续到4月11日
捷克共和国于3月12日宣布为期一个月的紧急状态，关闭边境，并要求所有国民居家隔离，除非必要的活动，这些活动中不包括外出锻炼。从3月26日开始，国民被允许离家外出，但除了家人之外，结伴同行不得超过两人。外出活动时，必须带上口罩或者用围巾遮住嘴巴，违者将被罚款。
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“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同
乌克兰：限制措施持续到4月24日
乌克兰从3月17日起全面禁止外国游客入境，只有少量航班仍被允许。学校、酒吧和餐馆被要求关闭，群体聚会被禁止。3月25，乌克兰宣布进入国家紧急状态，并将封锁措施延长至4月24日。
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“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同
塞尔维亚：无限期封锁
塞尔维亚是欧洲最严封锁国家之一，总统武契奇于3月15日宣布进入无限制紧急状态。大多数国民实行12小时禁足， 65岁以上的居民除周日外24小时禁足，由警察强制执行。包括商业航班在内的所有外国游客禁止入境。全国的公共交通已经暂停，所有公园都已关闭。
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“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同
俄国：莫斯科封锁到4月14日
莫斯科居民从3月30日开始被要求居家隔离，至少到4月14日为止。除了就医、购物或上班不得外出。俄罗斯第二大城市圣彼得堡和其他几个地区也在效仿。普京下令从3月30日开始全国放假一周。俄罗斯议会通过了严厉的新法律，因违反封锁令导致他人死亡将面临最高7年刑期。
作者: 周正豪 (实习记者)