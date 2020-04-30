屈服中方压力？欧盟最高外交官否认

（德国之声中文网）欧盟首席外交官约瑟普·博雷尔（Josep Borrell）说："当我使用"话语权之争"一词时，我并不知道这会在全球范围内产生这样的影响。"这位欧盟外交和安全政策高级代表在欧洲议会外交事务委员会尤其强调了其所谓的战略通讯小组的自主性。该部门主要负责处理来自东欧和中国的虚假新闻的传播问题，现在被指责屈服于北京的政治压力。

这场纠纷源自《纽约时报》基于内部消息发表的一篇文章。文章称，在受到中国的施压之后，欧盟对外行动署（EAAS）在一份报告中故意将中国政府隐瞒疫情真相的情况轻描淡写。

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文章称，之后欧盟发表的报告其实是第二份，其措辞更为温和。博雷尔本人也因此涉嫌向公众隐瞒中国可能对疫情进行了虚假报道的重要信息。

"泄漏信息有害"

拉脱维亚保守派议员桑德拉·卡尔涅特（Sandra Kalniete）想知道的是，"4月16日（的第一份报告）和4月24日（发表的第二份报告）到底有哪些变化？"。比利时自由党人沃特曼斯（Hilde Vautmans）提出的问题是："是哪一位中国代表施加了压力？难道我们无需改变对华战略吗？公民们想知道这种病毒可能的来源和传播方式。"

博雷尔试图缓和气氛。他说，第一份针对中国措辞更严厉的报告是内部版本。全世界任何一个外交机构都会有这样的内部文件，它们仅用于内部传阅。只有4月24日的第二份报告才是用来对外公开发表的报告。

博雷尔抱怨说："这种泄漏信息的行为是有害的，影响了我们的工作。"这位欧盟外交特使承认，确实有中国代表指责有关"中国制造虚假信息"的报告别有用心。博雷尔说："我们的报道令他们不悦，我们将来的报告也会让他们感到不悦。" 同时博雷尔还表示，他"从未指示更改报告的内容"。

欧洲需要新的中国战略？

欧盟对其最大贸易伙伴的政治路线引起争议。博雷尔解释说："我们一直奉行着 2016年制定的欧中战略。该战略明确指出，中国是欧盟重要的合作伙伴，但也是竞争者和重要的制度竞争对手。

保守派议员尤其想改变这一战略。例如，保加利亚议员扎姆巴兹基（Angel Dzhambazki）便呼吁欧盟各国政府首脑一起讨论如何让中国担负责任的问题。他说，共产党一直在系统地欺骗人民。

荷兰自由党人要求欧盟对虚假信息的传播做出更明确的反应并实施制裁。德国绿党的谢尔盖·拉戈丁斯基（Sergey Lagodinski）提醒说，也有一些欧盟国家的政府如意大利或匈牙利与北京共舞。

"虚假论述"

墨卡托基金会中国问题研究所（MERICS）的中国问题专家卢克雷齐亚·波格蒂（Lucrezia Pogetti）说，自今年1月新冠危机爆发以来，中国在社交媒体上的活跃程度是前所未有的。中国采取了各种不同的策略，比如严重夸大中国所谓捐赠医疗物资的规模以及与之相配套的"附和宣传"。

波格蒂说，通过意大利的例子就可以看到这种宣传是如何运作的。例如3月中旬，意大利的所有推特消息中，几乎一半是中国使用机器人程序传播的关键词为"意大利加油！"（#forzaitalia）和"感谢中国"（#graziechina）的信息。这些消息都在谈论中国的慷慨捐赠以及誓言意中友谊。

这种说法在意大利引起欧洲怀疑论者的共鸣，并受到该国外长迪马约（Luigi Di Maio）大力宣扬。波格蒂说："这些举措在意大利极富成效。"许多媒体都报道了意大利人对中国的感激之情。

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波格蒂说，北京主要是采取防守战略，希望转移对新冠病毒大流行的责任。同时中国也利用俄罗斯的渠道，例如亲克里姆林宫的"今日俄罗斯通讯社"或"国际问题研究所"为其宣传。 波格蒂说，其主要的目的是在西方制造混乱。

中国问题专家波格蒂说，类似说法不断出现在社交媒体上："他们无法应对这次疫情。这是对欧洲国家共同抵制疫情还是各自为政的一次考验。" 而医疗材料等领域的战略独立性问题，现在对欧盟而言变得比以往任何时候都更加重要。