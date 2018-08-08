居家隔离下 虐童家暴案恐增

(德国之声中文网) 对于许多孩童来说，学校是学习和社交的地方。但是，对于某些家庭状况特殊的案例，像是受虐儿童来说，学校更是一个安全的地方。

德国目前为了因应疫情关闭各级学校。儿童保护组织德国儿童协会（Deutscher Kinderverein）警告，虐童案可能会增加。协会执行长瑞丁格 (Rainer Rettinger)表示，某些儿童的处境可能会危及生命。

他说：「紧密和无法避开的接触增加了潜在冲突的可能性，施暴者攻击的可能性也提高。」 他强调，社会尤其应该关注物质成瘾者的子女。

他表示：「在冠状病毒危机期间，这些孩子与父母独自相处。没有人知道父母的痛苦。也没有人知道孩子的痛苦。」

增加在线支持

随着许多支持团体和青年服务机构受到隔离政策的影响，儿童保护机构要求，当局应该加强支持包含社交媒体在内的数位平台，让儿童和家庭可以充分接收到有哪些可以协助的资源。」

德国儿童救助协会的弗莉德 (Stefanie Fried) 说:「我们要必须注意儿童。他们也应该要能得到这些信息中......目前，儿童主要还是透过成年人获得信息。但那些最弱势的孩子在没有上学的情况下很难得到正确的信息。」

她强调，在支持德国政府社会隔离措施的同时，还是得要注意家庭成员在同一个空间待上数周的长期困难。 她说:「我们一定不能忘记孩子不是成年人，他们需要活动和发泄精力的空间。隔离措施实施一阵子没问题，但政府也需要为这些家庭找到一些可以呼吸新鲜空气的休闲活动。」

关注家暴受害者

部份庇护所和咨询中心还担心，随着越来越多的人在家工作，成年人中的家庭和性暴力案件也可能在未来几周内显着增加。

在经济压力渐增下，有些人会感觉自己是多余的或是被放弃的。这也可能造成家庭中的低气压，像是在中国就类似的报导。经过数周的严格隔离措施，中国某些地区的家庭虐待案件数量变成往常的3倍。

德国联邦妇女咨询协会和强暴危机中心专员格里格(Katja Grieger)告诉德国之声:「根据德国目前采取的措施，有暴力倾向的伴侣不太可能有机会离开住所，因此受害者几乎不可能求援或是打电话给机构。」

由于担心病毒传播，许多来自支持网络和社福机构的家访也减少了。格里格说:「这就是为什么我们呼吁邻居要更加注意可能会发生的家庭暴力案件......如果你听到附近公寓传出大声喊叫或哭泣，请报警。」

她也说，如果实行严格的宵禁，情况可能会更严重，等于是把家暴受害者和施虐者绑在一起。

德国家庭，老年人，妇女和青年部（BMFSFJ）表示，这些问题迫在眉睫。 但专注防疫的政府目前还没有特别关注这个议题。

在疫情冲击经济发展时，私人和企业的捐款都将减少。此时有赖政府提供财政上支持，提供资源来确保可能遭受暴力的高危险族群能度过这次的难关。