 居家防疫短片挨轰   安倍民望下跌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2020

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时政风云

居家防疫短片挨轰   安倍民望下跌

日本陷于疫情苦战，部分地区早前已宣布进入紧急状态。首相安倍晋三被指反应迟钝，民望下降，他日前上传的防疫影片更引发争议。

Japan Ministerpräsident Shinzo Abe (Imago Images/Kyodo)

（德国之声中文网）新冠肺炎疫情在日本扩散，该国确诊人数已逾7000人，其中东京超过2000宗。为鼓励民众居家防疫，首相安倍晋三12日在推特上载影片，展示自己悠闲在家，却引爆民怨。

该短片约1分钟，由两个画面合并，左边剪辑了歌手星野源自弹自唱抗疫新歌《在家跳舞吧》的片段，右边则是安倍安坐家中沙发逗狗丶品茶丶看书和看电视。安倍又在帖文呼吁民众留在家中，减轻医护人员负担，「你的行动肯定可以拯救很多生命」。

被质疑贵族生活

影片在网上引起极大反应，不少日本网民批评安倍在疫情期间发布俨如「贵族」生活的影片，不知民间疾苦，「他觉得自己是谁？他完全脱离群众」。也有网民称很多人无法在家防疫，全因政府只呼吁自愿性的保持社交距离，并没有提供薪酬补助等措施。

歌手星野源也急忙划清界线，在社交媒体Instagram表示首相剪辑他的歌曲，事前及事后均没有联络他或其事务所。

禁足令下 日本社會與經濟出現的新風潮

内阁民望泻

日本政府的抗疫措施一直为人诟病，安倍4月1日宣布为每户发放2片「布口罩」，希望民众经清洗后重用，以舒缓口罩短缺危机，网民纷纷质疑是「愚人节玩笑」。

当地疫情急速蔓延，但安倍迟至4月7日才宣布东京丶大阪丶神奈川等7个都府县进入紧急状态一个月，但强调并非封城，没有强制禁止外出，只是促请受影响地区推行在家工作。

据共同社13日公布最新民调显示，8成受访日本民众认为紧急状态宣布来得太晚，仅16.3%受访者认为时机恰当。

与此同时，安倍内阁最新支持率跌至40.4%，较半个月前减少5.1%，不支持率为43%，超越了支持率。

 

李澄欣（综合报导）

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