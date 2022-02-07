 局面失控 渥太华宣布进入紧急状态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

局面失控 渥太华宣布进入紧急状态

加拿大首都反新冠抗疫措施大规模示威活动已延续一周。市长沃森（ Jim Watson ）宣布实施紧急状态法，以控制局势，保障市民及首都安全。

观看视频 02:14

加拿大卡车司机示威 渥太华进入紧急状态

DW.COM

德国国内有关放宽抗疫措施的呼声增加，但众多限制规定依旧生效。本周一（1月31日）晚，全国各地又有成千上万人走上街头，反对继续实施严格限制措施。

荷兰最大城市日前（1月2日）发生未经批准的大规模示威抗议活动，出现骚乱场面，数名警官受伤，数十人被捕。延续数小时后，冲突场面方告结束。

（德国之声中文网）加拿大首都渥太华反对新冠抗疫措施示威浪潮不断，市长沃森宣布进入紧急状态。他强调，此举反映出，示威活动已对当地居民安全构成"严重危险和威胁"。 

沃森称，局势有可能"完全失控"，渥太华需要"其它司法手段和政府层面的支持"。他说，抗议者数量"远超我们的警察人数"，"我们明显处于少数，正在输掉这场战斗。（……）必须扭转局面，必须夺回我们的城市。"

"自由车队" 

此间，千百辆货车继续封锁渥太华市中心的道路。货车司机从上月下旬起在全国范围发动取名为"自由车队"的抗议活动，最初是要求当局取消对从美运货的加拿大卡车司机返回时须提交接种疫苗证明的规定。现在，抗议对象已扩大至特鲁多政府的抗疫政策。现年50岁的特鲁多总理新近检测呈阳而处于隔离状态。

警方再度呼吁抗议者离开市中心，并已拘留多人。当局称，对近 100 起案件展开了调查，其中涉及散步仇恨言论。另外，警方已开出数百份发单，包括危险驾驶和噪音污染。沃森市长称卡车司机"麻木不仁"，"摁喇叭、鸣警笛、放鞭炮，把示威当派对活动"。 

（德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

加拿大卡车司机示威 渥太华进入紧急状态

加拿大卡车司机示威 渥太华进入紧急状态 07.02.2022

超过一周以来，大量卡车堵塞加拿大渥太华街道，抗议政府的疫苗强制接种规定。渥太华市长宣布进入紧急状态。当地居民抱怨示威活动扰民。

美国非裔示威再起 威斯康星进入紧急状态

美国非裔示威再起 威斯康星进入紧急状态 26.08.2020

美国非裔男子布莱克 (Jacob Blake)遭警方从背后开7枪，这让原本美国非裔人士遭到警方暴力对待的争议再次升温，威斯康星州州长埃弗斯(Tony Evers)警告示威者不要走上「损害和破坏 」的道路。

IN THE MOOD FOR LOVE (HK-FR 2000) MAGGIE CHEUNG Date: (Mary Evans Picture Library) © picture-alliance/Mary Evans Picture Library/Ronald Grant Archive

香港电影：不只是功夫片和惊悚剧 17.10.2021

当下， 香港电影界比以往任何时候都更受审查制度威胁。数十年来，她以巨大的多样性和创造力给全球各地同行带来推动。

广告

媒体看中国

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

墙外文摘：冬奥会批评再多，北京也会宣布胜利

有评论指出，中共无需外界认可就能将本届冬奥会归入其国内政绩。中共领导人和奥委会官员显然都对批评漠不关心，抗压能力也都很强，各国要想批评或刺痛中国，就必须寻找其他渠道或途径。  