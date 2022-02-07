局面失控 渥太华宣布进入紧急状态

（德国之声中文网）加拿大首都渥太华反对新冠抗疫措施示威浪潮不断，市长沃森宣布进入紧急状态。他强调，此举反映出，示威活动已对当地居民安全构成"严重危险和威胁"。

沃森称，局势有可能"完全失控"，渥太华需要"其它司法手段和政府层面的支持"。他说，抗议者数量"远超我们的警察人数"，"我们明显处于少数，正在输掉这场战斗。（……）必须扭转局面，必须夺回我们的城市。"

"自由车队"

此间，千百辆货车继续封锁渥太华市中心的道路。货车司机从上月下旬起在全国范围发动取名为"自由车队"的抗议活动，最初是要求当局取消对从美运货的加拿大卡车司机返回时须提交接种疫苗证明的规定。现在，抗议对象已扩大至特鲁多政府的抗疫政策。现年50岁的特鲁多总理新近检测呈阳而处于隔离状态。

警方再度呼吁抗议者离开市中心，并已拘留多人。当局称，对近 100 起案件展开了调查，其中涉及散步仇恨言论。另外，警方已开出数百份发单，包括危险驾驶和噪音污染。沃森市长称卡车司机"麻木不仁"，"摁喇叭、鸣警笛、放鞭炮，把示威当派对活动"。

（德新社，路透社）

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