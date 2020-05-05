 局面堪忧 欧委会公布欧盟经济预测 | 经济纵横 | DW | 06.05.2020

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经济纵横

局面堪忧 欧委会公布欧盟经济预测

新冠病毒大流行迫使欧洲经济全面停摆。欧盟委员会称，冲击波之大为1930年代大萧条以来所仅见。

Europa Geld l EZB Europäische Zentralbank in Frankfurt (picture alliance/dpa/M. Tirl)

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新冠肺炎瘟疫大流行结束后，人们的旅游非常有可能限于本国、本地区。欧盟成员国旅游部长们尚无法制定旅游业的时间表。 (29.04.2020)

团结争论进入下一轮：欧盟成员国国家元首和政府首脑周四（4月23日）举行视频峰会，磋商新冠肺炎瘟疫大流行之后的重建事宜，并一致要求欧盟委员会针对重建基金作出提案。 (24.04.2020)

欧元区成员国经过漫长的磋商后同意发放5000亿欧元资金救急，并计划在疫情过后通过“重建基金”复苏经济。届时是否发行“新冠债券”将成为各方继续争论的议题。 (10.04.2020)

（德国之声中文网）根据欧盟春季预测报告，受新冠病毒危机影响，欧元区经济今年将萎缩7.7%，来年亦无望完全弥补。欧委会周三（5月6日）在布鲁塞尔公布春季预测报告，称目前遭遇的是历史性规模的萧条。经济委员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）指出，欧洲正经历大萧条以来未曾有过的经济休克。

根据欧委会的预测，今年，欧元区19国经济会严重衰退；2021年回增6.3%；欧盟27国的国内生产总值今年将下跌7.4%，明年回增6%。预测报告称，大瘟疫给经济带来的冲击虽涉及所有成员国，但从波兰（-4%）到希腊（-10%），各国国内生产总值的降幅不尽相同。而来年的回升幅度也各不相同，总体上，无法弥补今年的损失。

真蒂洛尼委员表示，重要因素是各国取消冠状病毒限制措施的速度、国民经济对旅游业的依赖程度以及在财政上的活动空间。他强调，这种不一致性危及内部市场和欧元区的统一，"我们必须战胜这一挑战"。

根据预测报告，欧元区失业率今年将从2019年的7.5%升至9.5%，明年回落至8.5%；欧盟整体将从去年的6.7%升至9%，2021年回落至8%。欧委会指出，尤其是年轻人找到第一个职业的难度将大大增加。

报告称，通胀率将大幅下降：欧元区消费价格上涨率今年将是0.2%，明年是1.1%；整个欧盟今年为0.6%，明年为1.3%。

Italien Premierminister Paolo Gentiloni (Reuters/M. Rossi)

真蒂洛尼

由于众成员国为应对危机而拨出巨款，欧委会预期赤字将大幅增加：2019年，全部成员国的国家赤字综合值还仅占国内生产总值的0.6%，2020年就将遽增至8.5%；2021年预期回落至3.5%。欧委会预测，欧元区国家的债务将从去年的占国内生产总值86%升至今年的103%。欧盟允许的最高占比仅为60%。不过，《稳定与增长公约》中的相关规定事实上已经失效。

欧委会提示说，现在的预测带有极大的不稳定因素，本预测基于这样的期待：从5月份起，新冠病毒-限制措施逐步放宽。报告强调指出，若瘟疫大流行局势更趋严峻、时间延长，经济萧条则将更加严重。

凝炼/达扬（德新社、路透社）

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