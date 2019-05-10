局势吃紧？美国从伊拉克撤出部分外交人员

（德国之声中文网）美国政府下令从伊拉克撤出所有并非必须留下的美国官员。美国驻巴格达使馆要求他们立即乘坐民用交通工具离开伊拉克。美国驻巴格达使馆以及驻埃尔比勒（Erbil）领事馆也暂停普通签证服务。美国国务院一名官员在华盛顿表示，撤出美国官员的决定是基于对目前安全形势的判断，但未透露更多细节。

先前，美军中央指挥部负责中东事务的发言人、海军上尉厄本（Bill Urban)表示，已提高在伊拉克和叙利亚参加反恐行动"坚定决心"的美国士兵的警戒级别。五角大楼称，美国情报部门和盟友认为，存在"确实的威胁"。

美国驻巴格达大使馆入口区域

本周三，德国国防部宣布，驻伊德国教官也暂停实施在伊培训使命。

英国将军看法不同

这有别于"坚定决心"行动副指挥、英国将军吉卡（Chris Ghika）的判断。吉卡先前表示，"伊拉克和叙利亚面对的来自伊朗所支持势力的威胁并没有增加。"美军方面立即作出尖锐回应，称吉卡的判断和美国所了解的情况不相符合。吉卡在美国主导的联合反恐行动中负责战略和信息。对于记者的询问，吉卡不愿重复之前的表态。

伊拉克总理迈赫迪也指出，伊拉克没有发现来自任何一方、可构成威胁的行动。

两个什叶派武装的发言人均表示无意攻击美军。正义联盟(Asaib Ahl al-Haq)的发言人表示："美国人的说法毫无依据。让人想起了他们最大的谎言：伊拉克有大规模杀伤性武器。"2003年 ，美国以伊拉克掌握大规模杀伤性武器为由出兵该国。

伊朗退出部分核协议

伊朗学生通讯社（ISNA）报道，伊朗已如先前所宣布的那样，暂停实施国际和协议的部分内容。此举是由国家安全委员会决定的。今后，伊朗将不遵守2015年协议中有关只能在本国留下最多300公斤浓缩铀和130吨重水，其余送往国外或出售的规定。一周前，德黑兰方面在美国退出伊朗核协议整一年后宣布将中止履行核协议部分条款。专家们认为，德黑兰迄今的举动尚未违反核协议。伊朗还威胁说，如果德、法、英、俄罗斯和中国等其它协议方不能在两个月内保证伊朗经济免受美国新制裁手段的影响，伊朗将重新提炼高浓度浓缩铀。

袭击美军？

数天来，华盛顿和德黑兰政府之间的紧张关系骤然加剧。美国总统特朗普指责伊朗在该地区制造骚乱，支持恐怖主义。国务卿彭佩奥强调，美国不想和伊朗发生战争，但是，"如果美国的利益受到攻击，美国将进行自卫。"美国国防部近来向中东派出一个航母战斗群及一个轰炸机中队，理由是有迹象显示，伊朗可能会攻击美军。

美国在打击"伊斯兰国"的反恐行动框架下在伊拉克驻扎了数千名士兵。非官方消息称，美军数量可能多达9000人。美国以前的官方数据称，在叙利亚还驻扎着约2000名士兵，主要为反"伊斯兰国"的反对派军队提供教官和顾问。但究竟现在有多少人在那里尚不清楚。特朗普去年12月宣布从叙利亚全面撤军，但之后又部分收回了这一表态。

乐然/凝练（路透社、德新社、法新社）