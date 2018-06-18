 尾气门：奥迪8亿欧元买结案 | 经济纵横 | DW | 16.10.2018

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经济纵横

尾气门：奥迪8亿欧元买结案

奥迪为柴油车“尾气门”支付罚单：这一大众汽车的子公司接受了8亿欧元的罚单。由此，慕尼黑检察院的案件结案。

Audi Logo Dieselmotor (Reuters/W. Rattay)

8亿欧元罚单，奥迪认罚

（德国之声中文网）因柴油车引擎安装操控软件，奥迪支付8亿欧元罚款。这家大众子公司周二（10月16日）宣布，慕尼黑检察院对奥迪的司法程序由此结束。奥迪不会提出上诉。

奥迪母公司大众企业表示，这笔罚款将直接影响到业绩表现。拥有大众30.8%股份的保时捷控股也受到连带影响。不过，保时捷预计2018年纯利润仍将达到25-35亿欧元。

对奥迪的调查主要针对2004年以来的V6和V8柴油引擎。检方指控奥迪没有发现在两种大众研发的柴油引擎中安装有操纵尾气指标的软件。

检方强调，这笔罚款不影响对相关责任人的调查。自6月以来，奥迪前总裁施塔德勒（Rupert Stadler）因卷入柴油车丑闻而受到拘留审查。他被指控企图对证人和被告施加影响。数天前，施塔德勒彻底离开大众监事会，此前他被暂时停职。

由于检察院的这笔罚款，奥迪降低了今年的财政目标。奥迪周二宣布，2018年的预期将明显下调，但没有透露具体数字。

德国北德意志银行（Nord LB）的汽车行业分析师施沃普（Frank Schwope）认为，尽管司法程序仍将带来负担，大众公司的整体业绩仍将有积极表现。迄今为止，除在北美已经支付的250亿欧元罚款外，施沃普预计大众还将面临100-200亿欧元罚款。尽管如此，他预计今年大众的销售数字仍将创下新的纪录。

苗子/达扬（路透社、德新社）

 

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