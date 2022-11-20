 尽管承诺减排 中国仍在加速对燃煤电厂的审批 | 科技环境 | DW | 27.02.2023

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科技环境

尽管承诺减排 中国仍在加速对燃煤电厂的审批

一份最新发布的研究显示，尽管承诺要在三年内开始逐步减少化石燃料的使用，但中国去年批准了自2015年以来最大规模的燃煤电厂扩建计划。

这份2月27日发布的报告指出，中国2022年开始建设的煤电装机容量是世界其他地区总和的六倍

这份2月27日发布的报告指出，中国2022年开始建设的煤电装机容量是世界其他地区总和的六倍

（德国之声中文网）芬兰能源与清洁空气研究中心（CREA）以及全球能源监测（GEM）本周一（2月27日）发布的报告称，中国自2022年起开始建设的煤电装机容量是世界其他地区装机容量总和的六倍。

“在全球燃煤电厂建造持续下滑的情况下，中国仍是一个明显的例外，” GEM研究分析师尚普努瓦（Flora Champenois）表示，“2022年项目获得施工许可的速度非常惊人。”

中国是全球最大的温室气体排放国之一，二氧化碳这样的温室气体导致了气候变化。

中国国家主席习近平承诺，中国将在2026-2030年间达到二氧化碳排放峰值，并在2060年实现“净零”排放，此举被视为将全球气温上升控制在低于2摄氏度的关键举措。

报告警告称，即使北京方面坚持上述承诺，当前的煤电扩建计划也将使实现这些承诺变得“更加复杂且昂贵”

报告称，2022年共批准了106吉瓦（GW）的新煤电项目，相当于每周两个大型燃煤电厂。其中约三分之一已投入建设，一些项目从获得许可、融资到破土动工“只用了几个月的时间”。

GEM分析师尚普努瓦补充道：“这种进展速度几乎没有…为考虑其他方案留下空间。”

中国近60%的电力依赖煤炭发电

过去两年，一些省份由于创纪录的高温天气而遭受严重电力短缺。而大多数新煤炭项目也是在这些省份被批准。

研究人员指出，这会形成一个恶性循环，温室气体排放量增加将加速气候变化，从而导致极端天气事件更加频繁发生。

中国绿色未来之路 仍有许多艰难险阻

自去年5月中国国务院宣布投资100亿元人民币用于燃煤发电后，煤电厂审批潮开始。

CREA首席分析师迈利维尔塔（Lauri Myllyvirta）告诉法新社：“这与我们在2015年上一轮煤电热潮中看到的情况相同。……没有人知道这个闸门会开多久，因此地方政府尽可能地推进更可能多的项目。”

专家：最大的误解是认为可再生能源增长会取代煤炭

地方官员表示，新的煤电厂将作为备用电力，在可再生能源出现故障时能够确保供应稳定。

然而研究发现，广东、江苏和安徽等省份，在燃煤电厂如雨后春笋般涌现的同时，却在投资清洁能源以满足需求增长方面落后。

报告还指出，对煤炭的持续投资“意味着对克服电力系统和电力市场制约的重视不够，从而导致了对煤炭的长期依赖”。

为什么要控制升温幅度不超过1.5度?

近年来，中国加大了对太阳能、风能、水力和核能等可再生能源的投资。报告指出，如果这种增长持续加速，且电力需求趋于稳定，“大量新增的燃煤发电容量并不一定意味着电力行业的煤炭使用量或二氧化碳排放量会增加”。

然而，中国光伏产业协会负责人于本月表示，中国的可再生能源项目在获取用地方面存在困难，而在一些地区，电网无法吸纳所有发电量。

分析人士表示，用煤炭来保障能源供应意味着发展更多可再生能源不一定会减少对化石燃料的依赖。

“最大的误解是认为可再生能源增长就会取代煤炭，”绿色和平中国的活动家李硕告诉法新社，“这在世界其他地区可能是这样，但中国对保障能源供应安全的需求导致了风能、太阳能和煤炭同时增长”。

（法新社）

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