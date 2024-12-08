尽管价格飙升 德国人仍对巧克力不离不弃

随着圣诞临近，巧克力销量也在一路飙升。过去几年来，巧克力价格不断上涨，但德国人对巧克力的热爱似乎并未受到影响。

（德国之声中文网）德国联邦统计署周二发布的数据显示，尽管国际市场上，可可豆价格大幅增长，但2024年，德国对巧克力的需求量仅下降了1.6%。

西部非洲可可种植业严重歉收、运输价格暴涨以及各国需求的增加，使得全球范围内，可可豆的价格同2023年相比增加了50%。可可豆是生产巧克力的重要原料。

尽管巧克力价格不断飙升，但过去几年以来，德国人均巧克力消费量仍在高位保持平稳。2018年，平均每个德国人一年会吃掉9公斤巧克力，而2023年，德国人的巧克力消费量不减反增，达到了每年人均十公斤。

可可豆歉收，造成全球巧克力价格暴涨。 图像来源: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

德国人的圣诞节 巧克力必不可少

圣诞期间，也是德国人消费巧克力最多的时候：给孩子购买巧克力圣诞日历，在圣诞市场上品尝热巧克力饮料，都是很多德国民众过圣诞时必不可少的节目。而在12月6日，圣尼古拉节这一天，送给孩子一个巧克力的圣诞老人，也是德国很多地区的传统。

来自联邦统计署的数据显示，去年，德国甜品工业总计生产了114万吨巧克力产品，产值相当于65亿欧元，比2022年增长了4.6%。良好的销售情况显示，德国消费者购买巧克力的热情并未受到价格暴涨的影响。

（德新社，基督教福音通讯社）

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