尼米兹号航母战斗群参加美海军南海军演

（德国之声中文网）驻扎在日本的美国海军第七舰队发表新闻稿称，美国尼米兹号航母打击群和海军陆战队第13远征部队近日一直在南中国海进行“综合远征打击力量行动”。

新闻稿称，上周六（2月11日）参加演习的包括舰艇、地面部队和战斗机。不过新闻稿没有说明演习什么时候开始或者是否已经结束。

中国宣称对几乎整个南中国海都拥有主权，同时反对其它国家在这个地区开展军事活动。

美国在南海主权问题上不设官方立场，但坚持认为必须维护南海地区的航行和飞行自由，每年都会派遣船只或军机穿越这片争议海域。

美国也在不断加强与菲律宾之间的防卫联盟。

美联社指出，美军在南中国海举行的演习是事先计划安排好的。今年2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域击落一个来自中国的气球。此事引发美中两国间的外交纷争，也令两国关系变得更为紧张。

美国认为这个气球是用来探测和收集情报的间谍气球，中国则坚称这是一个失控的气象气球

美国发现疑似来自中国的侦察气球

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气球事件导致美国国务卿布林肯突然取消对北京的访问。这场访问原本被看作是改善两国关系的尝试和努力。

中国外交部在罕见地对气球事件表达了“遗憾”之后，言辞变得越发强硬。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。中国国防部长也拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论此事。

2月10日，拜登政府将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中，其中包括北京南江空天科技股份有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、东莞凌空遥感科技有限公司、铱格斯曼航空科技集团、广州天海翔航空科技有限公司和山西铱格斯曼航空科技集团。

美国商务部说，被列入名单的包括5家公司和一家研究所支持“中国的军事现代化努力，特别是中国人民解放军的航空航天项目，包括飞艇和气球”。

美国众议院也全票通过一项决议，谴责中国“公然侵犯美国主权”，同时认为有必要让北京方面为其行为和有关该气球的说法负责，他们认为中方的说法具有欺骗性。

五角大楼方面表示，被击落的中国气球是中国数年来一直在进行的一个大型监视计划的一部分。美国方面表示，中国的气球近年来飞越了五大洲的几十个国家，在密切监视在南卡罗来纳州附近被击落的气球后，美国对该计划也有了更多了解与掌握。

美国第七舰队发表的新闻稿中指出，尼米兹号航母打击群在海上、岸上和空中同时展现了无缝操作的能力，在该地区建立了一个强大的军事存在，支持区域和平与稳定。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（美联社）

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