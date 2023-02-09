尼米兹号航母战斗群参加美海军南海军演

美中紧张关系因一个来自中国的疑似间谍气球而进一步加剧之际，美国海军和海军陆战队在南中国海地区举行军演。
（德国之声中文网）驻扎在日本的美国海军第七舰队发表新闻稿称，美国尼米兹号航母打击群和海军陆战队第13远征部队近日一直在南中国海进行“综合远征打击力量行动”。
新闻稿称，上周六（2月11日）参加演习的包括舰艇、地面部队和战斗机。不过新闻稿没有说明演习什么时候开始或者是否已经结束。
中国宣称对几乎整个南中国海都拥有主权，同时反对其它国家在这个地区开展军事活动。
美国在南海主权问题上不设官方立场，但坚持认为必须维护南海地区的航行和飞行自由，每年都会派遣船只或军机穿越这片争议海域。
美国也在不断加强与菲律宾之间的防卫联盟。
美联社指出，美军在南中国海举行的演习是事先计划安排好的。今年2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域击落一个来自中国的气球。此事引发美中两国间的外交纷争，也令两国关系变得更为紧张。
美国认为这个气球是用来探测和收集情报的间谍气球，中国则坚称这是一个失控的气象气球
。
气球事件导致美国国务卿布林肯突然取消对北京的访问。这场访问原本被看作是改善两国关系的尝试和努力。
中国外交部在罕见地对气球事件表达了“遗憾”之后，言辞变得越发强硬。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。中国国防部长也拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论此事。
2月10日，拜登政府将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中，其中包括北京南江空天科技股份有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、东莞凌空遥感科技有限公司、铱格斯曼航空科技集团、广州天海翔航空科技有限公司和山西铱格斯曼航空科技集团。
美国商务部说，被列入名单的包括5家公司和一家研究所支持“中国的军事现代化努力，特别是中国人民解放军的航空航天项目，包括飞艇和气球”。
美国众议院也全票通过一项决议，谴责中国“公然侵犯美国主权”，同时认为有必要让北京方面为其行为和有关该气球的说法负责，他们认为中方的说法具有欺骗性。
五角大楼方面表示，被击落的中国气球是中国数年来一直在进行的一个大型监视计划的一部分。美国方面表示，中国的气球近年来飞越了五大洲的几十个国家，在密切监视在南卡罗来纳州附近被击落的气球后，美国对该计划也有了更多了解与掌握。
美国第七舰队发表的新闻稿中指出，尼米兹号航母打击群在海上、岸上和空中同时展现了无缝操作的能力，在该地区建立了一个强大的军事存在，支持区域和平与稳定。
（美联社）
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